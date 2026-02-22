$43.270.00
00:48 • 13491 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 23109 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 21489 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 38126 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 35278 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 35901 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 34685 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28151 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24719 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28452 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Генштаб ВСУ сообщил о 138 боевых столкновениях за прошедшие сутки

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Силы обороны Украины сдерживают российские войска, за сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. Враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб.

Генштаб ВСУ сообщил о 138 боевых столкновениях за прошедшие сутки

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских войск. За последние сутки зафиксировано 138 боевых столкновений, в ходе которых враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая интенсивность боевых действий наблюдалась на Гуляйпольском направлении, где украинские защитники отбили 35 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного и ряда окрестных поселков. На Покровском направлении агрессор совершил 29 штурмовых действий, пытаясь прорвать оборону возле Покровска и Удачного, однако все попытки были остановлены нашими подразделениями.

Также враг проявлял активность на Константиновском направлении, проведя 14 атак, и на Славянском, где было остановлено 9 попыток продвижения в сторону Ямполя и Закитного.

Авиация и ракетные войска Сил обороны за минувшие сутки нанесли болезненные удары по логистике и управлению оккупантов, поразив два пункта управления, три командно-наблюдательных пункта и три пункта управления беспилотниками.

ВСУ ликвидировали за сутки 890 оккупантов, 9 танков и другую технику врага – Генштаб22.02.26, 07:35 • 1610 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина