Генштаб ВСУ сообщил о 138 боевых столкновениях за прошедшие сутки
Киев • УНН
Силы обороны Украины сдерживают российские войска, за сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. Враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб.
Подробности
Наибольшая интенсивность боевых действий наблюдалась на Гуляйпольском направлении, где украинские защитники отбили 35 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного и ряда окрестных поселков. На Покровском направлении агрессор совершил 29 штурмовых действий, пытаясь прорвать оборону возле Покровска и Удачного, однако все попытки были остановлены нашими подразделениями.
Также враг проявлял активность на Константиновском направлении, проведя 14 атак, и на Славянском, где было остановлено 9 попыток продвижения в сторону Ямполя и Закитного.
Авиация и ракетные войска Сил обороны за минувшие сутки нанесли болезненные удары по логистике и управлению оккупантов, поразив два пункта управления, три командно-наблюдательных пункта и три пункта управления беспилотниками.
