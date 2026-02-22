Комбинированная атака рф 22 февраля - ВСУ сбили 33 ракеты и 274 беспилотника
Киев • УНН
В ночь на 22 февраля россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. ПВО сбила 33 ракеты и 274 беспилотника, зафиксированы попадания.
В ночь на 22 февраля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, а также ракет воздушного и наземного базирования. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:
- 4 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска ВТО АР Крым);
- 22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (район пусков
- брянская, белгородская обл. - рф, ВТО Донецкой обл.);
- 18 крылатых ракет Х-101 (район пусков - вологодская
обл. -рф.);
- 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пусков - курская
обл.);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков - курская
обл.);
- 297 ударных БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотники других типов (из направлений: брянск, курск, орел, шаталово, миллерово, приморско-ахтарск - рф., ВТО АР Крым), около 200 из них -
"шахеды".
Основными направлениями российского удара были Киевщина, Одесщина, Кировоградщина, Полтавщина.
По состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей – 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов:
- 2 противокорабельные ракеты "Циркон";
- 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400
- 17 крылатых ракет Х-101;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 274 вражеских БПЛА различных типов.
Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 5 локациях.
Напомним
За последние сутки было зафиксировано 138 боевых столкновений, во время которых враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб.