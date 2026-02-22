$43.270.00
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Комбинированная атака рф 22 февраля - ВСУ сбили 33 ракеты и 274 беспилотника

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В ночь на 22 февраля россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. ПВО сбила 33 ракеты и 274 беспилотника, зафиксированы попадания.

Комбинированная атака рф 22 февраля - ВСУ сбили 33 ракеты и 274 беспилотника

В ночь на 22 февраля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, а также ракет воздушного и наземного базирования. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска ВТО АР Крым);
    • 22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (район пусков - брянская, белгородская обл. - рф, ВТО Донецкой обл.);
      • 18 крылатых ракет Х-101 (район пусков - вологодская обл. -рф.);
        • 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пусков - курская обл.);
          • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков - курская обл.);
            • 297 ударных БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотники других типов (из направлений: брянск, курск, орел, шаталово, миллерово, приморско-ахтарск - рф., ВТО АР Крым), около 200 из них - "шахеды".

              Основными направлениями российского удара были Киевщина, Одесщина, Кировоградщина, Полтавщина.

              По состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей – 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов:

              • 2 противокорабельные ракеты "Циркон";
                • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400
                  • 17 крылатых ракет Х-101;
                    • 2 крылатые ракеты Искандер-К;
                      • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
                        • 274 вражеских БПЛА различных типов.

                          Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 5 локациях.

                          Напомним

                          За последние сутки было зафиксировано 138 боевых столкновений, во время которых враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб.

                          Евгений Устименко

