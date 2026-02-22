$43.270.00
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 19022 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 31102 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 27855 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 46888 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 45446 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 38155 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 36366 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28980 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25346 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
Нужны системы, работающие против баллистики - Зеленский о массированном обстреле 22 февраля

Киев • УНН

 • 1622 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел 22 февраля, заявив об использовании почти 300 ударных дронов и 50 ракет. Он отметил необходимость усиления ПВО, особенно против баллистики.

Нужны системы, работающие против баллистики - Зеленский о массированном обстреле 22 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел 22 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Оккупанты применили почти 300 ударных дронов, большинство из них "шахеды", и 50 ракет различных типов, из которых значительная часть баллистики. Били по Киеву и региону, Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесщине, Полтавщине, Сумщине.

Сейчас продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела.

Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию. Только за эту неделю россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических

- заявил Зеленский.

Он также обратил внимание на необходимость усилить ПВО.

Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни

 - говорится в заявлении главы государства.

Напомним

В ночь на 22 февраля россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. ПВО сбила 33 ракеты и 274 беспилотника, зафиксированы попадания на 5 локациях.

Евгений Устименко

