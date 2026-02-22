Нужны системы, работающие против баллистики - Зеленский о массированном обстреле 22 февраля
Киев • УНН
Президент Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел 22 февраля, заявив об использовании почти 300 ударных дронов и 50 ракет. Он отметил необходимость усиления ПВО, особенно против баллистики.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел 22 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
Оккупанты применили почти 300 ударных дронов, большинство из них "шахеды", и 50 ракет различных типов, из которых значительная часть баллистики. Били по Киеву и региону, Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесщине, Полтавщине, Сумщине.
Сейчас продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела.
Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию. Только за эту неделю россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических
Он также обратил внимание на необходимость усилить ПВО.
Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни
Напомним
В ночь на 22 февраля россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. ПВО сбила 33 ракеты и 274 беспилотника, зафиксированы попадания на 5 локациях.