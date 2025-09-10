Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"

$41.250.03
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 21561 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
9 сентября, 15:59 • 26529 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 17929 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
9 сентября, 07:55 • 45437 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
9 сентября, 07:10 • 74539 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
9 сентября, 07:01 • 61100 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 37053 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30619 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29721 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Кабмин ускорил печать и отправку повесток9 сентября, 15:16
Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - ТрампVideo9 сентября, 16:20
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51
Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку9 сентября, 18:24
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo23:36
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo19:32
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 15:59
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
9 сентября, 07:10
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB) закрыли в ночь на 10 сентября из-за незапланированной военной деятельности. Это произошло после того, как российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши.

Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"

В ночь на 10 сентября в Польше закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB). Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт для информирования авиационных служб.

Детали

Сообщается, что воздушное пространство закрыли из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.10.09.25, 01:36

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеНовости Мира
Государственная граница Украины
Украина
Польша