Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"
Киев • УНН
Воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB) закрыли в ночь на 10 сентября из-за незапланированной военной деятельности. Это произошло после того, как российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши.
В ночь на 10 сентября в Польше закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB). Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт для информирования авиационных служб.
Детали
Сообщается, что воздушное пространство закрыли из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.10.09.25, 01:36 • 9548 просмотров