Нарушение воздушного пространства Польши: Варшава немедленно созывает резервистов ТРО

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 10068 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 9700 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 37495 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 48972 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 45092 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 27418 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 52305 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 83917 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63154 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38361 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.7м/с
78%
755мм
Популярные новости
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51 • 14341 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo23:36 • 20234 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto00:14 • 13382 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo00:42 • 13101 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12 • 23353 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 37547 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 28785 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 45131 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 53959 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 83936 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 40437 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 37913 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 36333 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 105638 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 61592 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk

Нарушение воздушного пространства Польши: Варшава немедленно созывает резервистов ТРО

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Польша может мобилизовать резервистов в 10 воеводствах из-за нарушения воздушного пространства российскими дронами. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину, что привело к закрытию аэропортов в Жешуве и Люблине.

Нарушение воздушного пространства Польши: Варшава немедленно созывает резервистов ТРО

Из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами, резервисты Войск территориальной обороны страны могут получить повестку для ускоренной явки в 10 воеводствах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Войск территориальной обороны Республики Польша.

Детали

Военные могут получить повестку о немедленной явке:

  • до 6 часов - в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах;
    • до 12 часов – в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах;
      • в других воеводствах звонок менее чем за 24 часа не планируется.

        Сохраняйте спокойствие и сообщайте только о военных и правительственных сообщениях. Если вы наткнетесь на фрагменты обломков БПЛА, пожалуйста, не приближайтесь к ним и сообщите в полицию

        - заявили в пресс-службе Войск территориальной обороны.

        Напомним

        В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Из-за этого закрыт аэропорт в Жешуве, также закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин.

        Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил информацию об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны.

        Евгений Устименко

        ОбществоПолитикаНовости Мира
        Государственная граница Украины
        Дональд Туск
        Украина
        Польша