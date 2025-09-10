Нарушение воздушного пространства Польши: Варшава немедленно созывает резервистов ТРО
Киев • УНН
Польша может мобилизовать резервистов в 10 воеводствах из-за нарушения воздушного пространства российскими дронами. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину, что привело к закрытию аэропортов в Жешуве и Люблине.
Из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами, резервисты Войск территориальной обороны страны могут получить повестку для ускоренной явки в 10 воеводствах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Войск территориальной обороны Республики Польша.
Детали
Военные могут получить повестку о немедленной явке:
- до 6 часов - в Подляском, Мазовецком, Люблинском
и Подкарпатском воеводствах;
- до 12 часов – в Поморском, Варминско-Мазурском,
Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах;
- в других воеводствах звонок менее чем за 24 часа не
планируется.
Сохраняйте спокойствие и сообщайте только о военных и правительственных сообщениях. Если вы наткнетесь на фрагменты обломков БПЛА, пожалуйста, не приближайтесь к ним и сообщите в полицию
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Из-за этого закрыт аэропорт в Жешуве, также закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил информацию об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны.