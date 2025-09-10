$41.120.13
В Польщі знайшли сім дронів та один уламок ракети - МВС країни

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Польща зафіксувала 19 російських безпілотників, які порушили її повітряний простір, збивши три з них. Країна активувала статтю 4 Північноатлантичного договору для консультацій з союзниками.

В Польщі знайшли сім дронів та один уламок ракети - МВС країни

Протягом ночі польський повітряний простір зазнав кількох порушень російськими безпілотниками, частина яких надійшла з території білорусі. Загалом знайшли сім дронів та один уламок ракети. Про це повідомили польські правоохоронці, пише УНН.

Деталі

За словами прем’єр-міністра Дональда Туска, перше порушення було зафіксовано близько 23:30, а останнє – о 6:30 ранку. Для реагування на загрозу в район польсько-білоруського кордону було спрямовано два винищувачі F-35, два F-16, гелікоптери Мі-17 та Мі-24, а також один "Блек Хок".

Речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька уточнила, що на території країни знайдено сім безпілотників та уламок ракети невідомого походження.

П’ять об’єктів впали у Люблінському воєводстві (зокрема у Чешниках, Чоснувці, Вирикі Воля, Кшивовежба-Кольонія та селі Вогинь), по одному – у Лодзькому (Мнішкув) та Вармінсько-Мазурському (Олесно) воєводствах. У Вирикі Воля дрон пошкодив будівлю, а у Вигалеві зафіксовані уламки снаряда

– заявила речниця. 

За інформацією Туска Польща офіційно активувала статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації між союзниками у разі загрози територіальній цілісності країни. Розвідувальні служби продовжують пошуки можливих місць падіння дронів та оцінку загроз.

Нагадаємо

Польща звернеться до НАТО щодо застосування статті 4 Північноатлантичного договору через неодноразові порушення її повітряного простору російськими дронами. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що під час нічної атаки на Україну до Польщі влетіло 19 безпілотників.

Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня.

Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Степан Гафтко

