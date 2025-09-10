В Польше нашли семь дронов и один обломок ракеты - МВД страны

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10:41 • 1496 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 12914 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 16586 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 15537 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 22587 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 18011 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 44265 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 88168 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 74014 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83525 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
47%
756мм
Популярные новости
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 24535 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 51668 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый05:17 • 15973 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto06:04 • 21928 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 14649 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 1508 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 5884 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 12923 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 16594 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 88173 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 57880 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 53292 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 50529 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 119428 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 74523 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

В Польше нашли семь дронов и один обломок ракеты - МВД страны

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Польша зафиксировала 19 российских беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство, сбив три из них. Страна активировала статью 4 Североатлантического договора для консультаций с союзниками.

В Польше нашли семь дронов и один обломок ракеты - МВД страны

В течение ночи польское воздушное пространство подверглось нескольким нарушениям российскими беспилотниками, часть которых поступила с территории беларуси. В общей сложности нашли семь дронов и один обломок ракеты. Об этом сообщили польские правоохранители, пишет УНН.

Детали

По словам премьер-министра Дональда Туска, первое нарушение было зафиксировано около 23:30, а последнее - в 6:30 утра. Для реагирования на угрозу в район польско-белорусской границы были направлены два истребителя F-35, два F-16, вертолеты Ми-17 и Ми-24, а также один "Блэк Хок".

Представитель Министерства внутренних дел Каролина Галецкая уточнила, что на территории страны найдено семь беспилотников и обломок ракеты неизвестного происхождения.

Пять объектов упали в Люблинском воеводстве (в частности в Чешниках, Чоснувце, Вырыки Воля, Кшивовежба-Колёния и селе Вогинь), по одному – в Лодзинском (Мнишкув) и Варминско-Мазурском (Олесно) воеводствах. В Вырыки Воля дрон повредил здание, а в Выгалеве зафиксированы обломки снаряда

- заявила представительница. 

По информации Туска, Польша официально активировала статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации между союзниками в случае угрозы территориальной целостности страны. Разведывательные службы продолжают поиски возможных мест падения дронов и оценку угроз.

Напомним

Польша обратится к НАТО относительно применения статьи 4 Североатлантического договора из-за неоднократных нарушений ее воздушного пространства российскими дронами. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что во время ночной атаки на Украину в Польшу влетело 19 беспилотников.

Польша завершила операцию в воздушном пространстве после вторжения российских беспилотников в ночь на 10 сентября.

Также власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

Степан Гафтко

Новости Мира
Ми-24
Беларусь
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Ми-8
Дональд Туск
Украина
F-16 Fighting Falcon
Польша