В Польше нашли семь дронов и один обломок ракеты - МВД страны
Киев • УНН
Польша зафиксировала 19 российских беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство, сбив три из них. Страна активировала статью 4 Североатлантического договора для консультаций с союзниками.
В течение ночи польское воздушное пространство подверглось нескольким нарушениям российскими беспилотниками, часть которых поступила с территории беларуси. В общей сложности нашли семь дронов и один обломок ракеты. Об этом сообщили польские правоохранители, пишет УНН.
Детали
По словам премьер-министра Дональда Туска, первое нарушение было зафиксировано около 23:30, а последнее - в 6:30 утра. Для реагирования на угрозу в район польско-белорусской границы были направлены два истребителя F-35, два F-16, вертолеты Ми-17 и Ми-24, а также один "Блэк Хок".
Представитель Министерства внутренних дел Каролина Галецкая уточнила, что на территории страны найдено семь беспилотников и обломок ракеты неизвестного происхождения.
Пять объектов упали в Люблинском воеводстве (в частности в Чешниках, Чоснувце, Вырыки Воля, Кшивовежба-Колёния и селе Вогинь), по одному – в Лодзинском (Мнишкув) и Варминско-Мазурском (Олесно) воеводствах. В Вырыки Воля дрон повредил здание, а в Выгалеве зафиксированы обломки снаряда
По информации Туска, Польша официально активировала статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации между союзниками в случае угрозы территориальной целостности страны. Разведывательные службы продолжают поиски возможных мест падения дронов и оценку угроз.
Напомним
Польша обратится к НАТО относительно применения статьи 4 Североатлантического договора из-за неоднократных нарушений ее воздушного пространства российскими дронами. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что во время ночной атаки на Украину в Польшу влетело 19 беспилотников.
Польша завершила операцию в воздушном пространстве после вторжения российских беспилотников в ночь на 10 сентября.
Также власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.
Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.