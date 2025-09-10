$41.120.13
Польща застосує четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів

Київ • УНН

 • 2370 перегляди

Польща звернеться до НАТО щодо застосування статті 4 Північноатлантичного договору через неодноразові порушення її повітряного простору російськими дронами. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що під час нічної атаки на Україну до Польщі влетіло 19 безпілотників.

Польща застосує четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів

Польща звернеться до НАТО щодо застосування статті 4 Північноатлантичного договору, яка стосується консультацій із союзниками, у зв’язку з інцидентом із безпілотниками рф. Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск, передає Onet, пише УНН.

Стаття 4 — це лише вступ до поглибленої співпраці, і тут одних слів недостатньо. Ми під час консультацій очікуватимемо набагато більшої підтримки. Це не наша війна, це не лише війна українців — це війна, конфронтація, яку росія оголосила всьому вільному світу

- наголосив Дональд Туск.

Довідково

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що країни-члени НАТО проводитимуть спільні консультації, якщо, на думку будь-якої з них, під загрозою опинилися її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека. Це положення дозволяє скликати високорівневі переговори для обговорення загроз і способів їх подолання, але не є оборонним механізмом, як стаття 5.

Як дізнався Onet, до Польщі загалом влетіло 19 дронів. — Частина з них не була озброєною. Але повних даних поки що немає, — повідомили урядові джерела. Цю кількість підтвердив також прем’єр Дональд Туск під час виступу в Сеймі.

Зазначається, що частина дронів була без зброї, але остаточної інформації наразі немає.

Один із об’єктів було знайдено в селі Чоснувка біля Бяли Подляської (Люблінське воєводство). Ще один дрон впав на житловий будинок у Вириках на тій же території. Інші безпілотники виявлено біля Мнішкова (Лодзьке воєводство) та в районі цвинтаря в селі Чешніки на Люблінщині.

Нагадаємо

Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня.

Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша після інциденту з російськими БПЛА. Це сталося після масованої повітряної атаки на Україну, під час якої російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі.

Ольга Розгон

