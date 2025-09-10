Польща застосує четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів

Польща звернеться до НАТО щодо застосування статті 4 Північноатлантичного договору, яка стосується консультацій із союзниками, у зв’язку з інцидентом із безпілотниками рф. Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск, передає Onet, пише УНН.

Стаття 4 — це лише вступ до поглибленої співпраці, і тут одних слів недостатньо. Ми під час консультацій очікуватимемо набагато більшої підтримки. Це не наша війна, це не лише війна українців — це війна, конфронтація, яку росія оголосила всьому вільному світу - наголосив Дональд Туск.

Довідково

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що країни-члени НАТО проводитимуть спільні консультації, якщо, на думку будь-якої з них, під загрозою опинилися її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека. Це положення дозволяє скликати високорівневі переговори для обговорення загроз і способів їх подолання, але не є оборонним механізмом, як стаття 5.

Як дізнався Onet, до Польщі загалом влетіло 19 дронів. — Частина з них не була озброєною. Але повних даних поки що немає, — повідомили урядові джерела. Цю кількість підтвердив також прем’єр Дональд Туск під час виступу в Сеймі.

Зазначається, що частина дронів була без зброї, але остаточної інформації наразі немає.

Один із об’єктів було знайдено в селі Чоснувка біля Бяли Подляської (Люблінське воєводство). Ще один дрон впав на житловий будинок у Вириках на тій же території. Інші безпілотники виявлено біля Мнішкова (Лодзьке воєводство) та в районі цвинтаря в селі Чешніки на Люблінщині.

Нагадаємо

Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня.

Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша після інциденту з російськими БПЛА. Це сталося після масованої повітряної атаки на Україну, під час якої російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі.