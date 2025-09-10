Польша применит четвертую статью НАТО из-за вторжения российских дронов

Польша обратится к НАТО по поводу применения статьи 4 Североатлантического договора, касающейся консультаций с союзниками, в связи с инцидентом с беспилотниками РФ. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск, передает Onet, пишет УНН.

Статья 4 — это лишь вступление к углубленному сотрудничеству, и здесь одних слов недостаточно. Мы во время консультаций будем ожидать гораздо большей поддержки. Это не наша война, это не только война украинцев — это война, конфронтация, которую россия объявила всему свободному миру - подчеркнул Дональд Туск.

Справка

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что страны-члены НАТО будут проводить совместные консультации, если, по мнению любой из них, под угрозой оказались ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. Это положение позволяет созывать высокоуровневые переговоры для обсуждения угроз и способов их преодоления, но не является оборонительным механизмом, как статья 5.

Как узнал Onet, в Польшу в общей сложности влетело 19 дронов. — Часть из них не была вооружена. Но полных данных пока нет, — сообщили правительственные источники. Это количество подтвердил также премьер Дональд Туск во время выступления в Сейме.

Отмечается, что часть дронов была без оружия, но окончательной информации пока нет.

Один из объектов был найден в селе Чоснувка возле Бялы Подляской (Люблинское воеводство). Еще один дрон упал на жилой дом в Вырыках на той же территории. Другие беспилотники обнаружены возле Мнишково (Лодзинское воеводство) и в районе кладбища в селе Чешники на Люблинщине.

Напомним

Польша завершила операцию в воздушном пространстве после вторжения российских беспилотников в ночь на 10 сентября.

Также власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.