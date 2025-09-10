"Давайте не дозволимо путіну розділити нас" - у Польщі закликали остерігатися російської дезінформації

За дронову атаку на Польщу у ніч проти 10 вересня відповідає росія, а не Україна. Усі, хто стверджує інше, фактично поширюють пропаганду. Про це заявив польський політик, політолог і місцевий урядовець Адам Станіслав Шлапка на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

" Остерігайтеся дезінформації. Пам’ятайте: росія несе відповідальність за напад, а не Україна. Будь-хто, хто стверджує протилежне, поширює пропаганду. Слідкуйте лише за офіційними та перевіреними джерелами інформації", - йдеться у дописі до відеозвернення польського політика.

"Увага! В Інтернеті дуже багато російської дезінформації та пропаганди. Я не буду зараз її цитувати, тому що ви знаєте, як легко нарізати та маніпулювати фрагментами. Ви бачите цю дезінформацію. Це не Україна втягує нас у війну, це росія несе відповідальність за цю атаку. Усі, хто стверджує протилежне, повторюють російську дезінформацію. Польська армія готова відбивати атаки. Давайте не дозволимо путіну розділити нас. Слідкуйте за офіційними урядовими каналами та завжди перевіряйте інформацію", - закликав Адам Щлапка.

Атака дронів на Польщу

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.

Два німецькі ЗРК Patriot, розгорнуті в Польщі, допомогли виявити російські безпілотники над польською територією. Понад десяток дронів порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.

Польща зафіксувала 19 російських безпілотників, які порушили її повітряний простір, збивши три з них. Країна активувала статтю 4 Північноатлантичного договору для консультацій з союзниками.

Нагадаємо

У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль; постраждалих немає. Інцидент стався під час нічної атаки рф на Україну, частина дронів порушила повітряний простір Польщі.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що росія свідомо намагається розширити війну, оскільки відчуває безкарність. Він підкреслив, що ситуація вимагає сильних та узгоджених кроків від партнерів України.

Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликають посилити підтримку України та оборону Європи.

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша після інциденту з російськими БПЛА. Це сталося після масованої повітряної атаки на Україну, під час якої російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі.

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.

Президент Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Це сталося після того, як 19 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі.

У Польщі виявлено 16 російських дронів після нічного нальоту. Один з них впав на підрозділ Територіальної оборони, інший пошкодив дах господарської будівлі.

"Масштабна провокація": Туск заявив, що Польща готова збивати російські дрони