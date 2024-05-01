Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

Поддержка Сенатом США закона о запрете импорта обогащенного урана из россии, это очередной решительный шаг к введению санкций против "росатома", который фактически финансирует войну в Украине. Об этом написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Галущенко, это историческое решение не только для США, которое позволит ускорить развитие именно американской урановой промышленности. Это еще "мощный сигнал всему цивилизованному миру о невозможности дальнейшего сотрудничества в атомной и урановой отраслях со страной-террористом, которая поставила под ядерную угрозу весь мир".

Министр энергетики также считает, что это очередной решительный шаг к санкциям против "росатома", который фактически финансирует войну против Украины.

"Уверен, что решение запрета импорта урана станет началом дальнейшего отказа от сотрудничества с террористом, который не имеет права продавать цивилизованные технологии, средства из которых использует на варварскую войну с гражданскими гражданами Украины", - подчеркнул Галущенко.

Министр также рассказал, что Украина, как мощная атомная держава, тоже не останавливается в этом направлении. По его словам, Киев, в частности:

полностью отказался от российского ядерного топлива и запчастей;

совместно с американскими партнерами разработал новый вид топлива для реакторов ВВЭР 440;



построил и использует хранилище для отработанного ядерного топлива;



имеет договоренности с ключевыми компаниями в урановой сфере;



работает над созданием производственных мощностей для изготовления компонентов топлива;



и готовится к строительству новых атомных блоков.



Спасибо американским партнерам за решительность. Санкции против росатома - на шаг ближе! - заявил Галущенко.

Дополнение

Во вторник, 30 мая, Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из россии. Документ запрещает импорт в США российского урана через 90 дней после вступления в силу, позволяя временные исключения, до января 2028 года. Законопроект передали в Белый дом, на подпись президента США Джо Байдена.