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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 08:13  •  4907 просмотра

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Поддержка Сенатом США закона о запрете импорта обогащенного урана из россии является решительным шагом на пути к введению санкций против "росатома", который финансирует войну в Украине.

Поддержка Сенатом США закона о запрете импорта обогащенного урана из россии,  это очередной решительный шаг к введению санкций против "росатома", который фактически финансирует войну в Украине. Об этом написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook, передает УНН

Детали 

По словам Галущенко, это историческое решение не только для США, которое позволит ускорить развитие именно американской урановой промышленности. Это еще "мощный сигнал всему цивилизованному миру о невозможности дальнейшего сотрудничества в атомной и урановой отраслях со страной-террористом, которая поставила под ядерную угрозу весь мир".

Министр энергетики также считает, что  это очередной решительный шаг к санкциям против "росатома", который фактически финансирует войну против Украины.

"Уверен, что решение запрета импорта урана станет началом дальнейшего отказа от сотрудничества с террористом, который не имеет права продавать цивилизованные технологии, средства из которых использует на варварскую войну с гражданскими гражданами Украины", - подчеркнул Галущенко. 

Министр также рассказал, что Украина, как мощная атомная держава, тоже не останавливается в этом направлении. По его словам, Киев, в частности: 

  • полностью отказался от российского ядерного топлива и запчастей;
  • совместно с американскими партнерами разработал новый вид топлива для реакторов ВВЭР 440;
  •  построил и использует хранилище для отработанного ядерного топлива;
  • имеет договоренности с ключевыми компаниями в урановой сфере;
  • работает над созданием производственных мощностей для изготовления компонентов топлива;
  • и готовится к строительству новых атомных блоков.

Спасибо американским партнерам за решительность.  Санкции против росатома - на шаг ближе!

- заявил Галущенко. 

Дополнение

Во вторник, 30 мая, Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из россии.  Документ запрещает импорт в США российского урана через 90 дней после вступления в силу, позволяя временные исключения, до января 2028 года. Законопроект передали в Белый дом, на подпись президента США Джо Байдена. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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