В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  46571 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  121435 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  61036 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  144099 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135535 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

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15 мая 2024, 08:08  •  140134 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  428707 просмотра

В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф

Американские законодатели поддержали санкции против российской государственной ядерной компании "Росатом" за ее роль в захвате Запорожской атомной электростанции, ссылаясь на риск ядерной катастрофы из-за действий России.

политика •   •  1459 просмотра
В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф

Памятнику быть, но для определения его границ еще нужны выводы археологов - о результатах обсуждения судьбы Китаева в КГГА

Сегодня в Киевском горсовете продолжилась дискуссия относительно возможного девелоперского проекта в Китаево. На заседании представители девелоперской компании подтвердили согласие направить частный ресурс на исследование участков, граничащих с памятниками.

Культура •   •  1523 просмотра
Памятнику быть, но для определения его границ еще нужны выводы археологов - о результатах обсуждения судьбы Китаева в КГГА

"Сливал" рашистам позиции ПВО, прикрывающей Харьков: задержан предатель

Служба безопасности Украины задержала 30-летнего харьковчанина, который готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны.

Война •   •  2795 просмотра
"Сливал" рашистам позиции ПВО, прикрывающей Харьков: задержан предатель

В Украине на фоне дефицита запланированы вечерние отключения света, в Винницкой области из-за обломков дрона были обесточивания

В украинской энергосистеме существует значительный дефицит, что обусловливает необходимость почасовых отключений электроэнергии с 19:00 до 24:00 и импорта, достигающего технически разрешенного максимума.

Общество •   •  3558 просмотра
В Украине на фоне дефицита запланированы вечерние отключения света, в Винницкой области из-за обломков дрона были обесточивания

За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: есть пострадавшие

За сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 мирных жителей и повредив здания, инфраструктуру и жилые дома в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

Война •   •  4696 просмотра
За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: есть пострадавшие

Долгожданная GTA 6 получила дату выхода долгожданной GTA 6

Grand Theft Auto VI, долгожданная следующая часть популярной игровой франшизы, выйдет осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X. В ней впервые появится женщина-протагонист, а действие будет разворачиваться в вымышленной версии Майами под названием Вайс-Сити.

Технологии •   •  16944 просмотра
Долгожданная GTA 6 получила дату выхода долгожданной GTA 6

В Сумской области 9 приграничных районов враг обстрелял из артиллерии и минометов

ВС рф обстреляли 9 приграничных районов и населенных пунктов Сумской области из ствольной артиллерии, стрелкового оружия и мин, вызвав 36 взрывов.

Война •   •  6556 просмотра
В Сумской области 9 приграничных районов враг обстрелял из артиллерии и минометов

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Киева

Скоростная цель была обнаружена, когда она двигалась через Сумскую область в направлении Киева, что вызвало воздушную тревогу в украинской столице.

Война •   •  13363 просмотра
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Киева

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур незаконно аннулировал лицензию "Укртатнафты" по требованию тех, кто его назначил, чем потенциально препятствовал поставкам топлива для армии.

политика •   •  46571 просмотра
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области

За три дня из обстрелянных населенных пунктов Белополье и Ворожба Сумской области было эвакуировано более 1000 человек, в том числе 200 детей.

Общество •   •  12380 просмотра
Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области