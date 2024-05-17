В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф

Американские законодатели напомнили о роли "Ростома" в захвате Запорожской АЭС. Комитет Палаты представителей США по международным отношениям поддержал введение пакета санкций в отношении российской государственной компании по атомной энергии.

Об этом передает УНН со ссылкой на Voice of America (VOA).

Комитет Палаты представителей США по международным отношениям поддержал введение пакета санкций в отношении российской государственной компании по атомной энергии "Росатом". Это произошло на специальном заседании, в четверг, 16 мая. Также речь шла о введении персональных санкций в отношении любого иностранного лица, которое создает угрозу целостности или безопасности Запорожской АЭС.

Российская государственная компания "Ростатом" - плохой игрок, который активно помогает России в войне. Его роль в захвате Запорожской АЭС сама по себе сразу заслуживает немедленных санкций - подчеркнул в процессе заседания конгрессмен от демократов Грегори Микс.

Политик также подчеркнул, что из-за действий россии станции грозит ядерная катастрофа:

Сегодня возможны риски катастрофических ядерных выбросов на станции из-за опасных действий России. А в то же время "Росатом" глубоко вплетен в цепочки ядерных поставок, не только наших союзников, но также и наших - сказал конгрессмен-демократ.

Напомним,

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту, подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

УНН сообщал, что санкции против "росатома" все ближе: поддержка Сенатом США закона о запрете импорта обогащенного урана из России является решительным шагом на пути к введению санкций против "росатома", написал министр энергетики Украины Герман Галущенко.