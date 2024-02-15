Законодавці США ведуть боротьбу за "план Б" щодо допомоги Україні – The Hill

Законодавці США готують план "Б" для ухвалення пакета з допомогою Україні. Про це йдеться у матеріалі The Hill, передає УНН.

Деталі

За даними видання законодавці обох партій намагаються знайти альтернативний підхід, так званий "план Б", щоб якомога швидше ухвалити ще один транш допомоги Україні.

Конгресмен Грегорі Мікс (Нью-Йорк), старший демократ у Комітеті Палати представників у закордонних справах, сказав, що найбільш багатообіцяючою тактикою в короткому списку варіантів є петиція про звільнення спікера Палати представників Майка Джонсона, який відхилив підтриманий Сенатом законопроєкт із допомогою Україні.

Це спосіб зробити щось двопартійне для національної безпеки нашої країни та підтримувати наших союзників. Це терміново. Україні зараз потрібно те, що їм потрібно. — сказав Мікс.

Водночас конгресмен зазначив, що петиції про звільнення рідко досягають успіху, оскільки вони вимагають від членів партії більшості протистояти власному керівництву. Востаннє таке голосування проводили у 2015 році.

Чудова ідея — якщо ми зможемо отримати необхідну кількість. — сказав конгресмен Бенні Томпсон (міс), старший демократ у Комітеті внутрішньої безпеки.

Тим не менш, Джонсон раніше заявив, що підтримує збільшення допомоги Україні, а також інші елементи сенатського законопроекту. А петиція про звільнення забезпечила б йому певну форму політичного прикриття: іноземна допомога надходитиме без нього, потенційно ізолюючи його від будь-якої негативної реакції з боку Трампа.

Петиція про звільнення, очевидно, може спрацювати. … У вас, напевно, є близько 100 республіканців, які хочуть проголосувати за це, і у вас є велика кількість тих, хто, я думаю, дійсно хоче підписати петицію. Їм просто потрібен кивок, трохи кивка. І тому я вважаю, що нам спочатку потрібно попрацювати з іншою командою, щоб переконатися, що вони можуть отримати цю підтримку. – зауважив Хуан Варгас з Каліфорнії.

Є й чимало поміркованих республіканців, яким ідея обійти керівництво не до вподоби — принаймні на даний момент.

Конгресмен Дон Бекон (R-Neb.), який представляє округ, який Байден виграв у 2020 році, сказав, що "один або двоє" демократів звернулися до нього щодо петиції про звільнення, але він не розглядає можливість приєднатися до зусиль "прямо зараз". Він хоче дочекатися подальших дискусій.

Політики також обговорюють другий варіант "плану Б" – альтернативний пакет, який стосуватиметься безпеки кордонів та іноземної допомоги, але на меншу суму. Для України там передбачають близько 40 млрд доларів.

Іншим крутим варіантом у боротьбі за отримання допомоги Україні є невловима пропозиція іноземної допомоги плюс кордон від конгресмена Браяна Фіцпатріка (Республика Пенсільванія), співголови Форуму вирішення проблем, і Бекона, який також є членом Палати. – зауважили у виданні

Фіцпатрік сказав, що він працює з двопартійною "жменькою" законодавців Палати представників і Сенату над пакетом, який стосуватиметься безпеки кордонів, Ізраїлю, України та Тайваню. Бекон сказав, що прикордонний аспект є формою політики "Залишатися в Мексиці", і що ціна всього пакету становитиме близько 60 мільярдів доларів — це набагато менше, ніж пропозиція на 95 мільярдів доларів, прийнята Сенатом цього тижня — із приблизно 40 дол. мільярдів, що йдуть в Україну.

Сподіваюся, ми зможемо внести свій внесок у розмову і щось прийняти. — висловив сподівання Бекон.

Пропонований законопроєкт, не включатиме гуманітарну допомогу. Бекон переконаний, що гуманітарна допомога в попердньому законопроекті Сенату відштовхнула деяких консервативних законодавців.

"Стежте за оновленнями протягом наступних 24 годин; ви побачите щось, що, на мою думку, було б двопартійним", — сказав Фіцпатрік журналістам у середу вранці, коли його запитали про підписання петиції про звільнення від сенатського законопроекту.

Республіканці не голосуватимуть за пакет міжнародної допомоги, доки не будуть затверджені заходи з безпеки кордонів США

Контекст

Лідери Республіканської партії у США не хочуть ухвалювати черговий транш допомоги для України доки не буде затверджений законопроєкт, що врегулює питання безпеки кордонів у США.

Зазначимо, що цього тижня Сенат схвалив пакет іноземної допомоги, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим закордонним союзникам, але спікер Майк Джонсон (R-La.) швидко відхилив його, заявивши, що Конгресу не слід розглядати міжнародні проблеми, не розв’язавши кризу в США, а саме питання мексиканського кордону.

Позиція Джонсона близька до інтересів Дональда Трампа, і багатьох консерваторів з Республіканської партії. Втім цю думку не поділяє переважна більшість законодавців Палати представників, які усвідомлюють екзистенційну загрозу європейській демократії — і національній безпеці США — в разі якщо росія перемагатиме.

"Серйозна загроза національній безпеці" США пов'язана з росіянами та їхніми операціями у космосі – Reuters