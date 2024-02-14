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Республіканці не голосуватимуть за пакет міжнародної допомоги, доки не будуть затверджені заходи з безпеки кордонів США

Республіканці не голосуватимуть за пакет міжнародної допомоги, доки не будуть затверджені заходи з безпеки кордонів США

Київ • УНН

 • 37173 перегляди

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде проводити негайне голосування щодо пакету міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, поки не будуть схвалені заходи з безпеки кордонів.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не має найближчих планів провести голосування щодо за пакет міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Заяву політика цитує Голос Америки, передає УНН.

Сенат не зможе змусити нас діяти, оскільки в останньому документі, який вони нам надіслали, немає жодного слова та законопроєкту про кордон Америки. 

 - сказав Джонсон.  

Деталі

Джонсон повторив свою позицію, що будь-який пакет міжнародної військової та гуманітарної допомоги також повинен включати й заходи щодо забезпечення безпеки кордонів США з Мексикою. Він назвав "знаковим" законопроєкт щодо посилення безпеки на кордоні США, який Палата представників ухвалила кілька місяців тому. Однак цей документ не був ухвалений у Сенаті, де демократи мають більшість.

"Ми збираємося й надалі вимагати, щоб перш ніж розв'язувати проблеми в усьому світі, ми подбали про свої власні", - наголосив спікер.

У виданні "Голос Америки" наголошують, що у січні Джонсон та республіканці вже відкидали проєкт закону, що включав як допомогу Україні, так і заходи із безпеки кордону. Тоді Сенат знайшов рішення, й ухвалив міжнародну підтримку для партнерів окремим законопроєктом.

Джонсон також заявив, що хоче провести особисту зустріч із президентом США Джо Байденом, "щоб поговорити про кордон і про національну безпеку".

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Додатково

У коментарі Reuters генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре повторив заклик до американських законодавців, озвучений раніше ним та низкою інших західних лідерів. Заклик звучить просто – ухвалити додаткове фінансування для наступних пакетів допомоги Україні, адже це інвестиція у безпеку всього світу.

"Я розраховую на те, що Палата представників погодить підтримку України, тому що це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку,  Ми дійсно розподіляємо тягар щодо підтримки України по обидва боки Атлантики. Якщо додати економічну та військову підтримку, європейські союзники та Канада фактично надають більше підтримки, ніж Сполучені Штати. Але, звичайно, підтримка США залишається життєво важливою, і тому життєво важливо, щоб Палата представників США погодила пакет для України".

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Довідково

Законопроект про допомогу, про який йде мова. включає, як повідомляли ЗМІ, 61 мільярд доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та стримування агресії з боку Китаю.

Він також передбачає гуманітарну допомогу обсягом 9,15 мільярда доларів цивільному населенню у Газі, на Західному березі, Україні та в інших конфліктних зонах по всьому світу.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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