Республиканцы не будут голосовать за пакет международной помощи, пока не будут утверждены меры по безопасности границ США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не имеет ближайших планов провести голосование за пакет международной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Заявление политика цитирует Голос Америки, передает УНН.

Сенат не сможет заставить нас действовать, поскольку в последнем документе, который они нам прислали, нет ни одного слова и законопроекта о границе Америки. - сказал Джонсон.

Детали

Джонсон повторил свою позицию, что любой пакет международной военной и гуманитарной помощи также должен включать и меры по обеспечению безопасности границ США с Мексикой. Он назвал "знаковым" законопроект по усилению безопасности на границе США, который Палата представителей приняла несколько месяцев назад. Однако этот документ не был принят в Сенате, где демократы имеют большинство.

"Мы собираемся и в дальнейшем требовать, чтобы прежде чем решать проблемы во всем мире, мы позаботились о своих собственных", - подчеркнул спикер.

В издании "Голос Америки" отмечают, что в январе Джонсон и республиканцы уже отвергали проект закона, который включал как помощь Украине, так и меры по безопасности границы. Тогда Сенат нашел решение, и принял международную поддержку для партнеров отдельным законопроектом.

Джонсон также заявил, что хочет провести личную встречу с президентом США Джо Байденом, "чтобы поговорить о границе и о национальной безопасности".

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В комментарии Reuters генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил призыв к американским законодателям, озвученный ранее им и рядом других западных лидеров. Призыв звучит просто - принять дополнительное финансирование для следующих пакетов помощи Украине, ведь это инвестиция в безопасность всего мира.

"Я рассчитываю на то, что Палата представителей согласует поддержку Украины, потому что это не благотворительность, это инвестиция в нашу собственную безопасность, Мы действительно распределяем бремя по поддержке Украины по обе стороны Атлантики. Если добавить экономическую и военную поддержку, европейские союзники и Канада фактически оказывают больше поддержки, чем Соединенные Штаты. Но, конечно, поддержка США остается жизненно важной, и поэтому жизненно важно, чтобы Палата представителей США согласовала пакет для Украины".

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Законопроект о помощи, о котором идет речь, включает, как сообщали СМИ, 61 миллиард долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предусматривает гуманитарную помощь объемом 9,15 миллиарда долларов гражданскому населению в Газе, на Западном берегу, Украине и в других конфликтных зонах по всему миру.