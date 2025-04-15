Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження підтримки України. Він вважає, що Трамп зможе завершити конфлікт, зателефонувавши путіну, на відміну від потенційного президентства Камали Гарріс.
Президент Зеленський заявив, що може обговорювати питання послів лише зі спікером українського парламенту. Він також спростував зв'язок своїх візитів до США з виборчою кампанією.
Майк Джонсон звинуватив Оксану Маркарову в ненадійності та неефективності як дипломата. Він закликав президента Зеленського звільнити її з посади посла України в США.
Адміністрація Байдена працює над планом розширення повноважень щодо відправки зброї Україні на $5,9 млрд до кінця місяця. Це дозволить продовжити постачання зброї Києву без дій Конгресу.
Лідери Конгресу США домовились про тримісячне фінансування федеральних агентств, запобігаючи закриттю уряду. Угода включає додаткові кошти для Секретної служби та проведення виборів.
Члени Палати представників США звернулися до спікера з проханням включити допомогу Україні до резолюції про повноваження президента. Вони наголосили на важливості підтримки України для безпеки США.
Сенатор від Огайо Джей Ді Венс прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Республіканської партії. 39-річний Венс виступив на з'їзді партії, розповівши про свій шлях та бачення майбутнього країни.
Директор Секретної служби Кімберлі Чітл узяла на себе відповідальність за інцидент замаху на колишнього президента Трампа, але відмовилася йти у відставку, незважаючи на заклики лідера більшості членів Палати представників.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня, щоб "розповісти правду" про війну Ізраїлю проти ХАМАС в секторі Гази на тлі напружених відносин з президентом Джо Байденом.
Україна використовувала американську зброю для нанесення ударів по російських батареях ППО на території росії. Зазначається, що дозвіл Байдена дозволяє використовувати зброю, надану США, для удару по російських військах.
Спікер парламенту Майк Джонсон вважає, що адміністрація Байдена повинна припинити обмежувати використання Україною американської зброї і дозволити їй завдавати ударів по російській території з метою самооборони.
США активно обговорюють послаблення заборони для України на використання американської зброї для нанесення ударів по цілях в росії, що дозволить Україні вражати об'єкти, які уможливили нещодавню окупацію росією української території.
Ізраїль стурбований тим, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт його вищих посадових осіб за звинуваченнями, пов'язаними з війною проти ХАМАС в Газі.
Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що США повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне, і давати відсіч Росії, навіть якщо американська зброя завдає ударів на території Росії.
Байден відкинув звинувачення МКС на адресу Ізраїлю, заявивши, що дії ізраїльської армії в Газі не є геноцидом, і пообіцяв співпрацювати з Ізраїлем для знищення ХАМАС.
Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.
Палата представників США проголосувала 359-43 голосами проти спроби республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Майка Джонсона з його посади, причому 11 республіканців проголосували проти Джонсона.
Республіканець Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Палати представників Майка Джонсона у змові з демократами і запропонувала проголосувати за його відставку, яка, швидше за все, провалиться через підтримку Джонсона демократами.
Спроба республіканської депутатки Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Палати представників Майка Джонсона буде заблокована лідерами демократів за допомогою процедурного запиту до того, як справа дійде до голосування.
Президент Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Конгресу США, подякувавши їм за військову допомогу Україні та обговоривши необхідність подальшого розвитку систем протиповітряної оборони та дальнього радіолокаційного контролю.
Президент Зеленський обговорив з президентом Байденом повітряний терор росії з використанням ракет та атаку на харківську телевежу, пакет допомоги США після схвалення Палатою представників, а також плани щодо двосторонньої угоди про безпеку та підготовку до Мирного саміту.
Представниця республіканців Марджорі Тейлор Грін закликала спікера Палати представників Майка Джонсона піти у відставку, звинувативши його у зраді республіканських виборців, схваливши нову допомогу Україні, і пригрозила примусовим голосуванням за його відставку, якщо він не піде у відставку добровільно.
Україна наближається до підписання важливої безпекової угоди зі Сполученими Штатами, яка стане потужним результатом щодо гарантій безпеки поряд з угодами з північними країнами, такими як Швеція та Норвегія, у травні-червні, за словами президента Володимира Зеленського.
Палата представників Конгресу США провела процедурне голосування, яке дозволило винести чотири законопроекти про зовнішню допомогу, включаючи допомогу Україні, на голосування у повному складі Палати представників пізніше.
Комітет з питань регламенту Палати представників Конгресу США просунув пакет законопроектів про зовнішню допомогу, включаючи допомогу Україні, за підтримки демократів після опозиції з боку жорстко налаштованих республіканців.
Україна не має плану Б і зосереджена виключно на отриманні потужного пакету допомоги від Конгресу США, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7.
Україна може отримати перші партії боєприпасів в рамках чеської ініціативи з постачання боєприпасів вже в червні, причому контракти підписані на близько 500 000 великокаліберних боєприпасів.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон рішуче підтримує надання летальної допомоги Україні, вважаючи її критично важливою.
Байден обіцяє негайно підписати законопроекти, що надають критично важливу допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню після схвалення Конгресом, щоб підтримати союзників проти загроз з боку росії та Ірану.
Республіканці в Палаті представників планують розглядати допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню окремо, а не одним законопроектом, що потенційно може затягнути процес надання допомоги цим країнам.