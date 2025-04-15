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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22251 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 143672 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131833 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 130595 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194144 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Майк Джонсон

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"Нема апетиту": Джонсон висловився про подальше фінансування України

Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження підтримки України. Він вважає, що Трамп зможе завершити конфлікт, зателефонувавши путіну, на відміну від потенційного президентства Камали Гарріс.

Політика • 11 жовтня, 23:57 • 69670 перегляди

Зеленський прокоментував заклик спікера Палати представників США звільнити посла України

Президент Зеленський заявив, що може обговорювати питання послів лише зі спікером українського парламенту. Він також спростував зв'язок своїх візитів до США з виборчою кампанією.

Політика • 29 вересня, 09:15 • 52215 перегляди

Спікер Палати представників США закликав звільнити посла України

Майк Джонсон звинуватив Оксану Маркарову в ненадійності та неефективності як дипломата. Він закликав президента Зеленського звільнити її з посади посла України в США.

Політика • 25 вересня, 19:54 • 18693 перегляди

Politico: Білий дім розробляє "план Б" щодо продовження військової допомоги Україні

Адміністрація Байдена працює над планом розширення повноважень щодо відправки зброї Україні на $5,9 млрд до кінця місяця. Це дозволить продовжити постачання зброї Києву без дій Конгресу.

Війна • 25 вересня, 08:10 • 76365 перегляди

Конгрес США досяг угоди щодо короткострокового фінансування уряду

Лідери Конгресу США домовились про тримісячне фінансування федеральних агентств, запобігаючи закриттю уряду. Угода включає додаткові кошти для Секретної служби та проведення виборів.

Новини Світу • 23 вересня, 07:28 • 15837 перегляди

Конгресмени США закликають включити допомогу Україні до резолюції про продовження повноважень президента

Члени Палати представників США звернулися до спікера з проханням включити допомогу Україні до резолюції про повноваження президента. Вони наголосили на важливості підтримки України для безпеки США.

Війна • 18 вересня, 02:36 • 97430 перегляди

Джей Ді Венс офіційно став кандидатом у віце-президенти США від Трампа

Сенатор від Огайо Джей Ді Венс прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Республіканської партії. 39-річний Венс виступив на з'їзді партії, розповівши про свій шлях та бачення майбутнього країни.

Новини Світу • 18 липня, 08:44 • 16790 перегляди

Начальник Секретної служби США не йде у відставку після замаху на Трампа

Директор Секретної служби Кімберлі Чітл узяла на себе відповідальність за інцидент замаху на колишнього президента Трампа, але відмовилася йти у відставку, незважаючи на заклики лідера більшості членів Палати представників.

Новини Світу • 17 липня, 11:32 • 14957 перегляди

Нетаньягу виступить у Конгресі США 24 липня: розповість "правду" про війну в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня, щоб "розповісти правду" про війну Ізраїлю проти ХАМАС в секторі Гази на тлі напружених відносин з президентом Джо Байденом.

Новини Світу • 7 червня, 05:50 • 21247 перегляди

Україна вже почала використовувати американську зброю для ударів по росії - ЗМІ

Україна використовувала американську зброю для нанесення ударів по російських батареях ППО на території росії. Зазначається, що дозвіл Байдена дозволяє використовувати зброю, надану США, для удару по російських військах.

Війна • 5 червня, 17:48 • 85528 перегляди

Будемо говорити з Білим домом: Джонсон закликає припинити обмежувати використання Україною американської зброї проти рф

Спікер парламенту Майк Джонсон вважає, що адміністрація Байдена повинна припинити обмежувати використання Україною американської зброї і дозволити їй завдавати ударів по російській території з метою самооборони.

Війна • 5 червня, 16:55 • 58787 перегляди

Блінкен підтримує надання дозволу Україні вражати цілі в рф американською зброєю - ЗМІ

США активно обговорюють послаблення заборони для України на використання американської зброї для нанесення ударів по цілях в росії, що дозволить Україні вражати об'єкти, які уможливили нещодавню окупацію росією української території.

Війна • 23 травня, 06:50 • 21897 перегляди

Ізраїль побоюється ордерів МКС на арешт вищих посадових осіб через війну в Газі

Ізраїль стурбований тим, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт його вищих посадових осіб за звинуваченнями, пов'язаними з війною проти ХАМАС в Газі.

Новини Світу • 23 травня, 05:50 • 17191 перегляди

Повинні мати змогу дати відсіч: Джонсон про дозвіл Україні бити по території рф американською зброєю

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що США повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне, і давати відсіч Росії, навіть якщо американська зброя завдає ударів на території Росії.

Війна • 22 травня, 15:48 • 36529 перегляди

Байден не вважає дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом

Байден відкинув звинувачення МКС на адресу Ізраїлю, заявивши, що дії ізраїльської армії в Газі не є геноцидом, і пообіцяв співпрацювати з Ізраїлем для знищення ХАМАС.

Війна • 21 травня, 02:00 • 109400 перегляди

Ключовий свідок проти Трампа очікує засудження колишнього президента США

Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.

Новини Світу • 15 травня, 09:32 • 41462 перегляди

Палата представників США заблокувала спробу республіканки Грін змістити спікера Джонсона

Палата представників США проголосувала 359-43 голосами проти спроби республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Майка Джонсона з його посади, причому 11 республіканців проголосували проти Джонсона.

Новини Світу • 9 травня, 05:54 • 19792 перегляди

Республіканка Грін ініціює відставку соратника Джонсона

Республіканець Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Палати представників Майка Джонсона у змові з демократами і запропонувала проголосувати за його відставку, яка, швидше за все, провалиться через підтримку Джонсона демократами.

Політика • 2 травня, 03:03 • 23755 перегляди

Демократи у Палаті представників заявили, заблокують звернення щодо відставки спікера Джонсона

Спроба республіканської депутатки Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Палати представників Майка Джонсона буде заблокована лідерами демократів за допомогою процедурного запиту до того, як справа дійде до голосування.

Новини Світу • 1 травня, 04:37 • 22729 перегляди

Чергові оборонні пакети важливо направити в Україну якомога швидше: Зеленський поговорив зі спікером Палати представників і лідерами Сенату США

Президент Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Конгресу США, подякувавши їм за військову допомогу Україні та обговоривши необхідність подальшого розвитку систем протиповітряної оборони та дальнього радіолокаційного контролю.

Війна • 25 квітня, 17:03 • 22635 перегляди

Пакет допомоги Україні та російський повітряний терор тисячами ракет: Зеленський поговорив із Байденом

Президент Зеленський обговорив з президентом Байденом повітряний терор росії з використанням ракет та атаку на харківську телевежу, пакет допомоги США після схвалення Палатою представників, а також плани щодо двосторонньої угоди про безпеку та підготовку до Мирного саміту.

Війна • 22 квітня, 17:00 • 38314 перегляди

Республіканці погрожують Джонсону відставкою – CNN

Представниця республіканців Марджорі Тейлор Грін закликала спікера Палати представників Майка Джонсона піти у відставку, звинувативши його у зраді республіканських виборців, схваливши нову допомогу Україні, і пригрозила примусовим голосуванням за його відставку, якщо він не піде у відставку добровільно.

Війна • 22 квітня, 03:02 • 124414 перегляди

Україна наближається до безпекової угоди зі США - Зеленський

Україна наближається до підписання важливої безпекової угоди зі Сполученими Штатами, яка стане потужним результатом щодо гарантій безпеки поряд з угодами з північними країнами, такими як Швеція та Норвегія, у травні-червні, за словами президента Володимира Зеленського.

Політика • 20 квітня, 11:58 • 67198 перегляди

The Hill: Палата представників США зробила крок до ухвалення пакета допомоги Україні

Палата представників Конгресу США провела процедурне голосування, яке дозволило винести чотири законопроекти про зовнішню допомогу, включаючи допомогу Україні, на голосування у повному складі Палати представників пізніше.

Війна • 19 квітня, 15:54 • 23031 перегляди

Рідкісний крок: демократи допомогли подолати "вирішальну перешкоду" перед голосуванням пакету Джонсона з допомогою Україні

Комітет з питань регламенту Палати представників Конгресу США просунув пакет законопроектів про зовнішню допомогу, включаючи допомогу Україні, за підтримки демократів після опозиції з боку жорстко налаштованих республіканців.

Політика • 19 квітня, 09:05 • 19547 перегляди

У нас немає плану Б: Кулеба про новий пакет допомоги Україні в Конгресі

Україна не має плану Б і зосереджена виключно на отриманні потужного пакету допомоги від Конгресу США, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7.

Війна • 19 квітня, 07:25 • 76799 перегляди

Перші поставки боєприпасів Україні по чеській ініціативі можуть бути вже у червні - Фіала

Україна може отримати перші партії боєприпасів в рамках чеської ініціативи з постачання боєприпасів вже в червні, причому контракти підписані на близько 500 000 великокаліберних боєприпасів.

Війна • 18 квітня, 09:53 • 25684 перегляди

"Зараз є критично важливим": спікер Джонсон підтримав летальну допомогу Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон рішуче підтримує надання летальної допомоги Україні, вважаючи її критично важливою.

Війна • 18 квітня, 09:28 • 17506 перегляди

Байден обіцяє негайно підписати законопроекти Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

Байден обіцяє негайно підписати законопроекти, що надають критично важливу допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню після схвалення Конгресом, щоб підтримати союзників проти загроз з боку росії та Ірану.

Війна • 17 квітня, 18:40 • 23664 перегляди

Допомога Україні та Ізраїлю: демократи заявили, що розглянуть пропозиції Джонсона

Республіканці в Палаті представників планують розглядати допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню окремо, а не одним законопроектом, що потенційно може затягнути процес надання допомоги цим країнам.

Війна • 17 квітня, 11:02 • 25931 перегляди