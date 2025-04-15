Майк Джонсон

У нас немає плану Б: Кулеба про новий пакет допомоги Україні в Конгресі

Україна не має плану Б і зосереджена виключно на отриманні потужного пакету допомоги від Конгресу США, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7.