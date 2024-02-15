Законодатели США борются за "план Б" по помощи Украине - The Hill

Законодатели США готовят план "Б" для принятия пакета с помощью Украине. Об этом говорится в материале The Hill, передает УНН.

Детали

По данным издания законодатели обеих партий пытаются найти альтернативный подход, так называемый "план Б", чтобы как можно скорее принять еще один транш помощи Украине.

Конгрессмен Грегори Микс (Нью-Йорк), старший демократ в Комитете Палаты представителей по иностранным делам, сказал, что наиболее многообещающей тактикой в коротком списке вариантов является петиция об увольнении спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который отклонил поддержанный Сенатом законопроект с помощью Украине.

Это способ сделать что-то двухпартийное для национальной безопасности нашей страны и поддерживать наших союзников. Это срочно. Украине сейчас нужно то, что им нужно. - сказал Микс.

В то же время конгрессмен отметил, что петиции об увольнении редко достигают успеха, поскольку они требуют от членов партии большинства противостоять собственному руководству. Последний раз такое голосование проводили в 2015 году.

Отличная идея - если мы сможем получить необходимое количество. - сказал конгрессмен Бенни Томпсон (мисс), старший демократ в Комитете внутренней безопасности.

Тем не менее, Джонсон ранее заявил, что поддерживает увеличение помощи Украине, а также другие элементы сенатского законопроекта. А петиция об увольнении обеспечила бы ему определенную форму политического прикрытия: иностранная помощь будет поступать без него, потенциально изолируя его от любой негативной реакции со стороны Трампа.

Петиция об увольнении, очевидно, может сработать. ... У вас, наверное, есть около 100 республиканцев, которые хотят проголосовать за это, и у вас есть большое количество тех, кто, я думаю, действительно хочет подписать петицию. Им просто нужен кивок, немного кивка. И поэтому я считаю, что нам сначала нужно поработать с другой командой, чтобы убедиться, что они могут получить эту поддержку. - заметил Хуан Варгас из Калифорнии.

Есть и немало умеренных республиканцев, которым идея обойти руководство не нравится - по крайней мере, на данный момент.

Конгрессмен Дон Бэкон (R-Neb.), представляющий округ, который Байден выиграл в 2020 году, сказал, что "один или двое" демократов обратились к нему по поводу петиции об увольнении, но он не рассматривает возможность присоединиться к усилиям "прямо сейчас". Он хочет дождаться дальнейших дискуссий.

Политики также обсуждают второй вариант "плана Б" - альтернативный пакет, который будет касаться безопасности границ и иностранной помощи, но на меньшую сумму. Для Украины там предусматривают около 40 млрд долларов.

Другим крутым вариантом в борьбе за получение помощи Украине является неуловимое предложение иностранной помощи плюс граница от конгрессмена Брайана Фицпатрика (Республика Пенсильвания), сопредседателя Форума решения проблем, и Бэкона, который также является членом Палаты. - отметили в издании

Фицпатрик сказал, что он работает с двухпартийной "горсткой" законодателей Палаты представителей и Сената над пакетом, который будет касаться безопасности границ, Израиля, Украины и Тайваня. Бэкон сказал, что пограничный аспект является формой политики "Оставаться в Мексике", и что цена всего пакета будет составлять около 60 миллиардов долларов - это намного меньше, чем предложение на 95 миллиардов долларов, принятое Сенатом на этой неделе - из примерно 40 долл. миллиардов, идущих в Украину.

Надеюсь, мы сможем внести свой вклад в разговор и что-то принять. - выразил надежду Бэкон.

Предлагаемый законопроект, не будет включать гуманитарную помощь. Бэкон убежден, что гуманитарная помощь в предыдущем законопроекте Сената оттолкнула некоторых консервативных законодателей.

"Следите за обновлениями в течение следующих 24 часов; вы увидите что-то, что, по моему мнению, было бы двухпартийным", - сказал Фицпатрик журналистам в среду утром, когда его спросили о подписании петиции об освобождении от сенатского законопроекта.

Республиканцы не будут голосовать за пакет международной помощи, пока не будут утверждены меры по безопасности границ США

Контекст

Лидеры Республиканской партии в США не хотят принимать очередной транш помощи для Украины пока не будет утвержден законопроект, который урегулирует вопрос безопасности границ в США.

Отметим, что на этой неделе Сенат одобрил пакет иностранной помощи, который предусматривает помощь Украине, Израилю и другим зарубежным союзникам, но спикер Майк Джонсон (R-La.) быстро отклонил его, заявив, что Конгрессу не следует рассматривать международные проблемы, не решив кризис в США, а именно вопрос мексиканской границы.

Позиция Джонсона близка к интересам Дональда Трампа, и многих консерваторов из Республиканской партии. Впрочем, это мнение не разделяет подавляющее большинство законодателей Палаты представителей, которые осознают экзистенциальную угрозу европейской демократии - и национальной безопасности США - в случае если россия будет побеждать.

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