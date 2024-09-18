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Конгресмени США закликають включити допомогу Україні до резолюції про продовження повноважень президента

Конгресмени США закликають включити допомогу Україні до резолюції про продовження повноважень президента

Київ • УНН

 • 97429 перегляди

Члени Палати представників США звернулися до спікера з проханням включити допомогу Україні до резолюції про повноваження президента. Вони наголосили на важливості підтримки України для безпеки США.

Члени Палати представників Грегорі Мікс, старший член Комітету у закордонних справах, та Вільям Кітінг, старший член Підкомітету з питань Європи, звернулися з листом до спікера Майка Джонсона із закликом включити критично важливу допомогу Україні до резолюції про продовження повноважень президента. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Комітету у закордонних справах Палати представників США 17 вересня, передає УНН

Деталі

У заяві зазначається, що така допомога має життєво важливе значення не лише для перемоги України, але й для національної безпеки США. Конгресмени наголосили на необхідності продовження повноважень президента за програмою Presidential Drawdown Authority (PDA), яка дозволяє адміністрації надавати необхідну військову допомогу Україні, Ізраїлю та іншим глобальним партнерам, включно з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

"Ці повноваження є основним засобом, за допомогою якого США разом із союзниками та партнерами працюють над тим, щоб збройні сили України могли відбити російські атаки, захистити цивільне населення і виграти війну," — зазначається у зверненні.

Мікс і Кітінг наголосили, що надання допомоги Україні напередодні зими є імперативом національної безпеки США та сигналом усьому світу про підтримку демократичних народів.

"Продовжуючи підтримувати вільний, мужній і незалежний народ України — як це зробила Палата представників у квітні під вашим керівництвом, ухваливши додатковий пакет заходів із національної безпеки, — ми значно підвищимо його шанси на перемогу і надішлемо чіткий сигнал диктаторам та автократам у всьому світі. Ми повинні підтримати Україну," — підкреслюється в листі до спікера Джонсона.

Пісторіус сподівається на додаткове фінансування для військової допомоги Україні17.09.24, 23:41 • 77796 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
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