Члены Палаты представителей Грегори Микс, старший член Комитета по иностранным делам, и Уильям Китинг, старший член Подкомитета по вопросам Европы, обратились с письмом к спикеру Майку Джонсону с призывом включить критически важную помощь Украине в резолюцию о продлении полномочий президента. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей США 17 сентября, передает УНН.

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В заявлении отмечается, что такая помощь имеет жизненно важное значение не только для победы Украины, но и для национальной безопасности США. Конгрессмены отметили необходимость продления полномочий президента по программе Presidential Drawdown Authority (PDA), которая позволяет администрации оказывать необходимую военную помощь Украине, Израилю и другим глобальным партнерам, включая страны Индо-Тихоокеанского региона.

«Эти полномочия являются основным средством, с помощью которого США вместе с союзниками и партнерами работают над тем, чтобы вооруженные силы Украины могли отразить российские атаки, защитить гражданское население и выиграть войну», - отмечается в обращении.

Микс и Китинг отметили, что оказание помощи Украине накануне зимы является императивом национальной безопасности США и сигналом всему миру о поддержке демократических народов.

«Продолжая поддерживать свободный, мужественный и независимый народ Украины - как это сделала Палата представителей в апреле под вашим руководством, приняв дополнительный пакет мер по национальной безопасности, - мы значительно повысим его шансы на победу и пошлем четкий сигнал диктаторам и автократам во всем мире. Мы должны поддержать Украину», - подчеркивается в письме к спикеру Джонсону.

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