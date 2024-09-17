Министр обороны Германии Борис Писториус надеется, что правительство выделит дополнительные средства на поставку оружия Украине. Об этом пишет Spiegel, передает УНН.

Детали

Во время посещения военной части в Саарлуис политик от СДПГ отметил, что переговоры по увеличению бюджета на 2024 год с 7,5 миллиарда евро «удаются успешными» и, вероятно, завершатся до конца этой недели.

«Тогда мы говорим о существенной сумме в несколько сотен миллионов евро», - отметил Писториус, добавляя, что эти средства будут использованы для дальнейшей военной помощи Украине.

Писториус еще с июльского саммита НАТО предупреждает, что ранее запланированные миллиарды для военной поддержки Украины почти исчерпаны или уже распределены. По этой причине он неоднократно публично требовал дополнительного увеличения бюджета на текущий год.

Поставки финансируются не из бюджета Министерства обороны, а преимущественно из отдельного плана 60. Планирование военной помощи осуществляется в рамках так называемого Украинского штаба под руководством генерал-майора Бундесвера Кристиана Фройдинга в Бендлерблоке.

Сколько именно средств правительство Германии планирует выделить, Писториус во вторник еще не сообщил. По данным SPIEGEL, министерство рассчитывает на дополнительные полмиллиарда евро. Эти средства можно будет использовать, по крайней мере, для заказа срочных пакетов запчастей, без которых некоторые из уже поставленных Германией систем вооружений не смогут продолжать свою службу на фронте.

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