Пісторіус сподівається на додаткове фінансування для військової допомоги Україні
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини сподівається на збільшення бюджету для постачання зброї Україні. Очікується додаткова сума у кілька сотень мільйонів євро, яка буде використана для подальшої військової підтримки.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сподівається, що уряд виділить додаткові кошти на постачання зброї Україні. Про це пише Spiegel, передає УНН.
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Під час відвідування військової частини у Саарлуїс політик від СДПН зазначив, що переговори щодо збільшення бюджету на 2024 рік з 7,5 мільярда євро "вдаються успішними" і, ймовірно, завершаться до кінця цього тижня.
"Тоді ми говоримо про суттєву суму у кілька сотень мільйонів євро", — зазначив Пісторіус, додаючи, що ці кошти будуть використані для подальшої військової допомоги Україні.
Пісторіус ще з липневого саміту НАТО попереджає, що раніше заплановані мільярди для військової підтримки України майже вичерпані або вже розподілені. З цієї причини він неодноразово публічно вимагав додаткового збільшення бюджету на поточний рік.
Поставки фінансуються не з бюджету Міністерства оборони, а переважно з окремого плану 60. Планування військової допомоги здійснюється в рамках так званого Українського штабу під керівництвом генерал-майора Бундесверу Крістіана Фройдінга у Бендлерблок.
Скільки саме коштів уряд Німеччини планує виділити, Пісторіус у вівторок ще не повідомив. За даними SPIEGEL, міністерство розраховує на додаткові пів мільярда євро. Ці кошти можна буде використати, принаймні, для замовлення термінових пакетів запчастин, без яких деякі з уже поставлених Німеччиною систем озброєнь не зможуть продовжувати свою службу на фронті.
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