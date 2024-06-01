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Зеленський зустрівся із конгресменами США: про що говорили

Зеленський зустрівся із конгресменами США: про що говорили

Київ • УНН

 • 45772 перегляди

Зеленський обговорив ключові напрямки подальшої військової допомоги Україні, включаючи зміцнення систем протиповітряної оборони і ракет, з двопартійною делегацією Конгресу США в Сінгапурі.

Президент Володимир Зеленський провів у Сінгапурі зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента, передає УНН.

Деталі

Сторони обговорили "ключові напрями подальшої військової допомоги Україні, зокрема в посиленні протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них".

Як зазначається, делегацію очолив голова комітету, член Республіканської партії Майк Маккол.

Відомо, що участь у заході взяли також співголова комітету Грегорі Мікс (від Демократичної партії), члени комітету Йонг Кім і Джо Вілсон (Республіканська партія) та Джо Кортні (Демократична партія).

Під час зустрічі Зеленський поінформував конгресменів про ситуацію на передовій.

Сторони відзначили важливість дозволу для України використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території Росії в прикордонних із Харківською областю районах. Також порушили питання подальшого посилення санкційного тиску на РФ

зазначають в Офісі президента.

Зеленський вперше зустрівся з президентом Тимора-Лешті та обговорив Саміт миру01.06.24, 19:57 • 52834 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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