Зеленський зустрівся із конгресменами США: про що говорили
Київ • УНН
Зеленський обговорив ключові напрямки подальшої військової допомоги Україні, включаючи зміцнення систем протиповітряної оборони і ракет, з двопартійною делегацією Конгресу США в Сінгапурі.
Президент Володимир Зеленський провів у Сінгапурі зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента, передає УНН.
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Сторони обговорили "ключові напрями подальшої військової допомоги Україні, зокрема в посиленні протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них".
Як зазначається, делегацію очолив голова комітету, член Республіканської партії Майк Маккол.
Відомо, що участь у заході взяли також співголова комітету Грегорі Мікс (від Демократичної партії), члени комітету Йонг Кім і Джо Вілсон (Республіканська партія) та Джо Кортні (Демократична партія).
Під час зустрічі Зеленський поінформував конгресменів про ситуацію на передовій.
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