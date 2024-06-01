Зеленский встретился с конгрессменами США: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел в Сингапуре встречу с двухпартийной делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает УНН.

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Стороны обсудили "ключевые направления дальнейшей военной помощи Украине, в частности в усилении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами к ним".

Как отмечается, делегацию возглавил председатель комитета, член Республиканской партии Майк Маккаллум.

Известно, что участие в мероприятии приняли также сопредседатель Комитета Грегори Микс (от Демократической партии), члены комитета Йонг Ким и Джо Уилсон (Республиканская партия) и Джо Кортни (Демократическая партия).

Во время встречи Зеленский проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой.

Стороны отметили важность разрешения для Украины использовать американское оружие для ударов по военным целям на территории России в приграничных с Харьковской областью районах. Также подняли вопрос дальнейшего усиления санационного давления на РФ отмечают в офисе президента.

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