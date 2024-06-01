Зеленский впервые встретился с президентом Тимора-Лешти и обсудил саммит мира

Во время рабочего визита в Сингапур президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамушем-Ортой. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

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Глава государства отметил, что эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений.

Спасибо за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и важных резолюций ООН по осуждению агрессии России. участие стран Юго-Восточной Азии в первом Глобальном саммите мира важно. Спасибо Жозе Мануэлю Рамушу-Орти за подтверждение участия в саммите - заявил Зеленский.

Зеленский в Сингапуре обсудил ситуацию на фронте с делегацией Палаты представителей США

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев стремится начать процесс установления справедливого мира, поэтому Украина вместе со всем миром должна делать шаги для приближения мира.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" провел встречу с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.