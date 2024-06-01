Зеленський вперше зустрівся з президентом Тимора-Лешті та обговорив Саміт миру
Київ • УНН
Під час робочого візиту до Сінгапуру президент України Володимир Зеленський вперше у двосторонніх відносинах зустрівся з президентом Тимору-Лешті Жозе Мануелем Рамуш-Ортою, подякувавши йому за підтримку територіальної цілісності України та підтвердження участі у Саміті миру.
Під час робочого візиту до Сінгапуру презиеднт України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.
Деталі
Глава держави відзначив, що ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин.
Дякую за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії. Участь країн Південно-Східної Азії в інавгураційному Глобальному саміті миру є важливою. Дякую Жозе Мануелю Рамушу-Орті за підтвердження участі в Саміті
Глава держави висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив президента країни відвідати Україну.
Зеленський у Сінгапурі обговорив ситуацію на фронті з делегацією Палати представників США 01.06.24, 19:27 • 46043 перегляди
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ прагне почати процес встановлення справедливого миру, тож Україна разом з усім світом має робити кроки для наближення миру.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" провів зустріч з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.