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Зеленський вперше зустрівся з президентом Тимора-Лешті та обговорив Саміт миру

Зеленський вперше зустрівся з президентом Тимора-Лешті та обговорив Саміт миру

Київ • УНН

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Під час робочого візиту до Сінгапуру президент України Володимир Зеленський вперше у двосторонніх відносинах зустрівся з президентом Тимору-Лешті Жозе Мануелем Рамуш-Ортою, подякувавши йому за підтримку територіальної цілісності України та підтвердження участі у Саміті миру.

Під час робочого візиту до Сінгапуру презиеднт України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави. 

Деталі 

Глава держави відзначив, що ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин.

Дякую за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.  Участь країн Південно-Східної Азії в інавгураційному Глобальному саміті миру є важливою. Дякую Жозе Мануелю Рамушу-Орті за підтвердження участі в Саміті

- заявив Зеленський. 

Глава держави висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив президента країни відвідати Україну.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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