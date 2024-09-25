Politico: Білий дім розробляє "план Б" щодо продовження військової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над планом щодо розширення повноважень щодо відправки зброї та обладнання США Україні на суму 5,9 млрд доларів до закінчення терміну фінансування наприкінці місяця, повідомляє Politico, пише УНН.

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Повноваження, що є частиною пакету допомоги Україні, ухваленого у квітні, дозволяють Пентагону використовувати власні запаси для швидкого перекидання зброї та обладнання Україні. Потім гроші витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США, але ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня.

"Новий обхідний шлях - який вимагає від адміністрації оголосити, що вона використовує допомогу, що залишилася, найближчими місяцями - дозволить Пентагону продовжувати постачати зброю Києву. Однак при цьому методі США не зможуть вводити нові типи обладнання, які не були в попередніх поставках", - ідеться у повідомленні.

Якщо це буде вчасно реалізовано, "постачання можуть вийти за межі [фінансового року] без проблем", сказав представник Пентагону підполковник Чарлі Дітц. Хоча Білий дім хотів, щоб Конгрес включив гроші у фінансування, яке продовжить роботу уряду після 1 жовтня, цей варіант збереже його навіть без дій Конгресу, вказує видання.

Голова комітету збройних сил Палати представників Майк Роджерс (республіканець, Алабама) назвав відсутність положення про продовження повноважень щодо України у запропонованому спікером Майком Джонсоном тримісячному пакеті фінансування "не справжньою проблемою", якщо адміністрація вирішить виділити гроші протягом наступного тижня.

"Наскільки я розумію... поки Білий дім каже нам, що вони збираються їх використовувати, у нас насправді немає проблем", - сказав Роджерс.

Голова підкомітету з оборони з асигнувань Палати представників Кен Калверт (республіканець, Каліфорнія) сказав: "Я розумію, що вже є обхідний шлях", який адміністрація Байдена планує використати. "Я не зовсім впевнений, як вони збираються це зробити, але мені сказали, що це так".

"Вони спробують обійти це, адміністрація спробує, тому що [українцям] потрібні ресурси прямо зараз, щоб вони могли реалізувати свій "план перемоги", який, я думаю, надзвичайно важливий", - сказав високопоставлений член комітету Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс.

Мікс сказав, що Президент України Володимир Зеленський, з яким він зустрівся у понеділок на Генасамблеї ООН, ймовірно, наполягатиме на цьому питанні на зустрічах із президентом Джо Байденом та під час візиту Зеленського на Капітолійський пагорб у четвер.

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