Politico: Белый дом разрабатывает "план Б" по продлению военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена работает над планом по расширению полномочий по отправке оружия и оборудования США Украине на сумму 5,9 млрд долларов до окончания срока финансирования в конце месяца, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Полномочия, являющиеся частью пакета помощи Украине, принятого в апреле, позволяют Пентагону использовать собственные запасы для быстрой переброски оружия и оборудования Украине. Затем деньги тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США, но эти полномочия заканчиваются с началом нового финансового года 1 октября.

"Новый обходной путь - который требует от администрации объявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы - позволит Пентагону продолжать поставлять оружие Киеву. Однако при этом методе США не смогут вводить новые типы оборудования, которые не были в предыдущих поставках", - говорится в сообщении.

Если это будет вовремя реализовано, "поставки могут выйти за пределы [финансового года] без проблем", сказал представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц. Хотя Белый дом хотел, чтобы Конгресс включил деньги в финансирование, которое продолжит работу правительства после 1 октября, этот вариант сохранит его даже без действий Конгресса, указывает издание.

Председатель комитета вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс (республиканец, Алабама) назвал отсутствие положения о продлении полномочий по Украине в предложенном спикером Майком Джонсоном трехмесячном пакете финансирования "не настоящей проблемой", если администрация решит выделить деньги в течение следующей недели.

"Насколько я понимаю... пока Белый дом говорит нам, что они собираются их использовать, у нас на самом деле нет проблем", - сказал Роджерс.

Председатель подкомитета по обороне по ассигнованиям Палаты представителей Кен Калверт (республиканец, Калифорния) сказал: "Я понимаю, что уже есть обходной путь", который администрация Байдена планирует использовать. "Я не совсем уверен, как они собираются это сделать, но мне сказали, что это так".

"Они попытаются обойти это, администрация попытается, потому что [украинцам] нужны ресурсы прямо сейчас, чтобы они могли реализовать свой "план победы", который, я думаю, чрезвычайно важен", - сказал высокопоставленный член комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс.

Микс сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский, с которым он встретился в понедельник на Генассамблее ООН, вероятно, будет настаивать на этом вопросе на встречах с президентом Джо Байденом и во время визита Зеленского на Капитолийский холм в четверг.

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