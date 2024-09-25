Politico: Белый дом разрабатывает "план Б" по продлению военной помощи Украине

ukenru
Эксклюзив
Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист
  •  27492 просмотра

Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  48849 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
  •  52000 просмотра

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  104769 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Эксклюзив
Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
  •  113266 просмотра

Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  132394 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  112060 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
24 сентября 2024, 08:06  •  110635 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
24 сентября 2024, 06:53  •  134724 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
24 сентября 2024, 06:30  •  123799 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

  •  71485 просмотра
Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

  •  71463 просмотра
Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

  •  64920 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  32522 просмотра
Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

  •  60115 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  110997 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  112641 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  132395 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  124798 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  134725 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  32522 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  108412 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  106563 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  101333 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  100839 просмотра
Актуальное
Politico: Белый дом разрабатывает "план Б" по продлению военной помощи Украине

Politico: Белый дом разрабатывает "план Б" по продлению военной помощи Украине

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 08:10  •  8814 просмотра

Read in English

Администрация Байдена работает над планом расширения полномочий по отправке оружия Украине на $5,9 млрд до конца месяца. Это позволит продолжить поставки оружия Киеву без действий Конгресса.

Администрация президента США Джо Байдена работает над планом по расширению полномочий по отправке оружия и оборудования США Украине на сумму 5,9 млрд долларов до окончания срока финансирования в конце месяца, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Полномочия, являющиеся частью пакета помощи Украине, принятого в апреле, позволяют Пентагону использовать собственные запасы для быстрой переброски оружия и оборудования Украине. Затем деньги тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США, но эти полномочия заканчиваются с началом нового финансового года 1 октября.

"Новый обходной путь - который требует от администрации объявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы - позволит Пентагону продолжать поставлять оружие Киеву. Однако при этом методе США не смогут вводить новые типы оборудования, которые не были в предыдущих поставках", - говорится в сообщении.

Если это будет вовремя реализовано, "поставки могут выйти за пределы [финансового года] без проблем", сказал представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц. Хотя Белый дом хотел, чтобы Конгресс включил деньги в финансирование, которое продолжит работу правительства после 1 октября, этот вариант сохранит его даже без действий Конгресса, указывает издание.

Председатель комитета вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс (республиканец, Алабама) назвал отсутствие положения о продлении полномочий по Украине в предложенном спикером Майком Джонсоном трехмесячном пакете финансирования "не настоящей проблемой", если администрация решит выделить деньги в течение следующей недели.

"Насколько я понимаю... пока Белый дом говорит нам, что они собираются их использовать, у нас на самом деле нет проблем", - сказал Роджерс.

Председатель подкомитета по обороне по ассигнованиям Палаты представителей Кен Калверт (республиканец, Калифорния) сказал: "Я понимаю, что уже есть обходной путь", который администрация Байдена планирует использовать. "Я не совсем уверен, как они собираются это сделать, но мне сказали, что это так".

"Они попытаются обойти это, администрация попытается, потому что [украинцам] нужны ресурсы прямо сейчас, чтобы они могли реализовать свой "план победы", который, я думаю, чрезвычайно важен", - сказал высокопоставленный член комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс.

Микс сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский, с которым он встретился в понедельник на Генассамблее ООН, вероятно, будет настаивать на этом вопросе на встречах с президентом Джо Байденом и во время визита Зеленского на Капитолийский холм в четверг.

США в среду объявят о новом пакете помощи Украине на 375 млн долларов: СМИ узнали, что туда войдет24 сентября 2024, 18:15 • 41337 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
alabamaАлабама
pentagonПентагон
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
gregori-miksГрегори Микс
kaliforniyaКалифорния
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина