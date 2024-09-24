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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США в среду объявят о новом пакете помощи Украине на 375 млн долларов: СМИ узнали, что туда войдет

США в среду объявят о новом пакете помощи Украине на 375 млн долларов: СМИ узнали, что туда войдет

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 18:15  •  11734 просмотра

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Вашингтон планирует предоставить Украине крупнейший с мая пакет помощи, включающий боеприпасы для F-16 и HIMARS. Пакет будет объявлен накануне встречи Зеленского с Байденом в Белом доме.

В среду Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Украине в 375 миллионов долларов. Это самый большой пакет помощи, присланный Киеву с мая. Об этом Голосу Америки рассказали несколько американских чиновников на условиях анонимности, передает УНН.

Один представитель власти сказал Голосу Америки, что пакет, вероятно, будет включать боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые позволят украинским пилотам поражать цели далеко от линии фронта и зоны действия противовоздушной обороны россии.

Пакет также включает боеприпасы для HIMARS, патрульных катеров и бронированных машин, а также 155-мм снаряды, 105-мм снаряды и ракеты TOW, добавил чиновник.

Перечень средств все еще финализируется и может измениться, говорят американские официальные лица. Вооружения направляются в соответствии с законом о полномочиях президента, что позволяет Пентагону отправлять Украине помощь непосредственно из своих военных запасов.

Добавим

СМИ отмечают, что у Пентагона осталось более 5 миллиардов долларов из 61 миллиарда долларов выделенного финансирования для Украины, который был подписан президентом Джо Байденом в апреле и может закончиться в конце этого месяца. Минобороны США говорит, что работает с Конгрессом, чтобы перенести остальное финансирование на следующий финансовый год США, который начинается 1 октября. Чиновники сообщили Голосу Америки, что они работают над планами на случай непредвиденных обстоятельств, если Конгресс не одобрит этого до конца финансового года.

Ожидается, что пакет будет объявлен на фоне запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис в четверг в Белом доме. Официальные лица говорят, что Зеленский изложит свой "план победы" по прекращению войны с Россией и будет настаивать на снятии ограничений на предоставленные США средства поражения.

Сейчас политика США не позволяет Украине использовать оружие, предоставленное США, для поражения целей в глубине российской территории. Белый дом выразил опасения, что эти удары могут втянуть Соединенные Штаты в прямой конфликт с россией.

Ранее в этом месяце Зеленский сказал военным союзникам, которые встречались в Германии, что Украине нужен потенциал дальнего действия, чтобы наносить удары глубоко внутри российской территории, "чтобы россия была мотивирована искать мира".

США заявляют, что россия отвела большинство своих самолетов и вооружения за пределы действия украинского оружия, но украинские чиновники все еще заинтересованы в нацеливании на линии поставки и командные центры ближе к своей границе.

США могут отправить Украине пакет помощи на 375 млн долл. с ракетами для F-16 - Politico21 сентября 2024, 07:59 • 55627 просмотров

Генерал Джеймс Гекер, командующий ВВС США в Европе и Африке, на прошлой неделе предупредил журналистов, что российская армия теперь больше и сильнее, чем она была до вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Несмотря на это, Украина продолжает уничтожать важные российские военные цели, сбив более 100 российских самолетов. россия же смогла сбить на десятки меньше украинских самолетов, сказал Гекер.

"Поэтому мы видим, что самолеты остаются на своей стороне за линией разграничения, и когда так происходит, ведется война, которую мы видим сегодня, с массовым истощением, когда города просто разрушаются и много жертв среди гражданского населения", - сказал он.

США и Дания обучают небольшое количество украинских пилотов на F-16, но количество квалифицированных украинских пилотов и мест в западных учебных центрах - ограничены.

В Германии состоится встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании. Будут говорить о помощи Украине - СМИ24 сентября 2024, 17:54 • 9799 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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