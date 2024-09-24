В Германии состоится встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании. Будут говорить о помощи Украине - СМИ

Менее чем за месяц до президентских выборов в США американский президент Джо Байден посетит Германию - с 10 по 12 октября. Ожидается, что в это время состоится четырехсторонняя встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании. Будут говорить - о поддержке Украины. Об этом SPIEGEL сообщили в правительственных кругах Берлина, передает УНН.

По информации SPIEGEL, федеральное правительство также планирует пригласить в Германию президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пока Байден будет находиться в стране. Встреча в так называемом формате «четверки», скорее всего, будет касаться прежде всего поддержки Украины. Отмечается, что Байден также планирует посетить военную базу США в Рамштайн.

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В середине июля 81-летний Байден, к удивлению многих, объявил о завершении своей избирательной кампании в США. От демократов теперь баллотируется Камала Харрис. Кандидатом в президенты от Республиканской партии является Дональд Трамп, который правил в Белом доме с 2017 по 2021 год.

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