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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии состоится встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании. Будут говорить о помощи Украине - СМИ

В Германии состоится встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании. Будут говорить о помощи Украине - СМИ

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 17:54  •  1794 просмотра

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Президент США Джо Байден посетит Германию 10-12 октября. Ожидается четырехсторонняя встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании для обсуждения поддержки Украины.

Менее чем за месяц до президентских выборов в США американский президент Джо Байден посетит Германию - с 10 по 12 октября. Ожидается, что в это время состоится четырехсторонняя встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании. Будут говорить - о поддержке Украины. Об этом SPIEGEL сообщили в правительственных кругах Берлина, передает УНН.

По информации SPIEGEL, федеральное правительство также планирует пригласить в Германию президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пока Байден будет находиться в стране. Встреча в так называемом формате «четверки», скорее всего, будет касаться прежде всего поддержки Украины. Отмечается, что Байден также планирует посетить военную базу США в Рамштайн.

Байден на Генассамблее ООН призвал продолжать поддержку Украины24 сентября 2024, 14:47 • 10129 просмотров

Добавим

В середине июля 81-летний Байден, к удивлению многих, объявил о завершении своей избирательной кампании в США. От демократов теперь баллотируется Камала Харрис. Кандидатом в президенты от Республиканской партии является Дональд Трамп, который правил в Белом доме с 2017 по 2021 год. 

Зеленский завтра проведет короткую встречу с Байденом24 сентября 2024, 16:32 • 6442 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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