Байден на Генассамблее ООН призвал продолжать поддержку Украины

Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джозеф Байден заявил, что война рф не достигает своих целей. Он призвал все страны продолжать поддерживать Украину, подчеркнув, что игнорирование ситуации может привести к уничтожению нации, передает корреспондент УНН.

«Необходимо, чтобы каждый взял на себя обязательства соблюдать Устав ООН, противостоять агрессии. Когда россия вторглась в Украину и мы видели, как протестуют люди», - сказал Байден.

По его словам, его страна просто не могла стоять в стороне от Украины. От добавил, что Америка и партнеры оказали большую экономическую и гуманитарную помощь

«Я просил всех, кто находится в этом зале также стоять на стороне Украины, но хорошая новость в том, что путинская война проигрывает своей цели. Украина до сих пор свободна, а путин пытался ее уничтожить, он пытался ослабить НАТО, а Альянс сильнее чем был до того. Мы не можем позволить ситуации остаться неизменной, мы должны сохранить свою поддержку Украины, чтобы сохранить свободу этой страны, мы не можем закрыть глаза, ведь это приведет к уничтожению нации. Для меня ответ понятен - мы не можем уставать от этого, отворачиваться и ослаблять поддержку», - подчеркнул президент США.

Напомним

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на заседание 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что пришло время установить остановить войну в Украине на основе международного права и Устава Организации