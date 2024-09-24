Байден на Генассамблее ООН призвал продолжать поддержку Украины

ukenru
Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  56557 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Эксклюзив
Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
  •  99552 просмотра

Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  111633 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  102015 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
  •  104488 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
  •  123733 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
  •  121767 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
  •  111008 просмотра

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
23 сентября 2024, 13:20  •  121379 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
23 сентября 2024, 10:36  •  126881 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Уже есть первые результаты" - Минэнерго о переговорах по расширению миссии МАГАТЭ на подстанции

"Уже есть первые результаты" - Минэнерго о переговорах по расширению миссии МАГАТЭ на подстанции

  •  16747 просмотра
Нидерланды выделили более 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры Украины

Нидерланды выделили более 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры Украины

  •  18323 просмотра
До конца года Франция выделит Украине 60 миллионов евро на поддержку энергетики

До конца года Франция выделит Украине 60 миллионов евро на поддержку энергетики

  •  15786 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  96726 просмотра
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  75318 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  75318 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  96726 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  111636 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  115914 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

  •  123735 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  105711 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  104115 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  93910 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  91951 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  109148 просмотра
Актуальное
Байден на Генассамблее ООН призвал продолжать поддержку Украины

Байден на Генассамблее ООН призвал продолжать поддержку Украины

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 14:47  •  9056 просмотра

Read in English

Президент США Джо Байден заявил, что война рф не достигает целей, и призвал страны поддерживать Украину. Он подчеркнул, что игнорирование ситуации может привести к уничтожению нации.

Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джозеф Байден заявил, что война рф не достигает своих целей. Он призвал все страны продолжать поддерживать Украину, подчеркнув, что игнорирование ситуации может привести к уничтожению нации, передает корреспондент УНН.

«Необходимо, чтобы каждый взял на себя обязательства соблюдать Устав ООН, противостоять агрессии. Когда россия вторглась в Украину и мы видели, как протестуют люди», - сказал Байден. 

По его словам, его страна просто не могла стоять в стороне от Украины. От добавил, что Америка и партнеры оказали большую экономическую и гуманитарную помощь 

«Я просил всех, кто находится в этом зале также стоять на стороне Украины, но хорошая новость в том, что путинская война проигрывает своей цели. Украина до сих пор свободна, а путин пытался ее уничтожить, он пытался ослабить НАТО, а Альянс сильнее чем был до того. Мы не можем позволить ситуации остаться неизменной, мы должны сохранить свою поддержку Украины, чтобы сохранить свободу этой страны, мы не можем закрыть глаза, ведь это приведет к уничтожению нации. Для меня ответ понятен - мы не можем уставать от этого, отворачиваться и ослаблять поддержку», - подчеркнул президент США.

Напомним 

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на заседание 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что пришло время установить остановить войну в Украине на основе международного права и Устава Организации

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
antoniu-guterrishАнтониу Гутерриш
natoNATO
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина