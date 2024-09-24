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Байден на Генасамблеї ООН закликав продовжувати підтримку України

Байден на Генасамблеї ООН закликав продовжувати підтримку України

Київ • УНН

 • 14613 перегляди

Президент США Джо Байден заявив, що війна рф не досягає цілей, і закликав країни підтримувати Україну. Він наголосив, що ігнорування ситуації може призвести до знищення нації.

Під час засідання Генеральної Асамблеї ООН президент США Джозеф Байден заявив, що війна рф не досягає своїх цілей. Він закликав усі країни продовжувати підтримувати Україну, наголосивши, що ігнорування ситуації може призвести до знищення нації, передає кореспондент УНН.

"Необхідно, щоб кожен взяв на себе зобовʼязання дотримуватись Статуту ООН, протистояти агресії. Коли росія вторглася в Україну і ми бачили, як протестують люди", - сказав Байден. 

За його словами, його країна просто не могла стояти осторонь від України. Від додав, що Америка та партнери надали велику економічну та гуманітарну допомогу 

"Я просив всіх, хто знаходиться в цій залі також стояти на стороні України, але хороша новина в тому, що путінська війна програє своїй цілі. Україна досі вільна, а путін намагався її знищити, він намагався послабити НАТО, а Альянс сильніший ніж був до того. Ми не можемо дозволити ситуації залишитись незмінною, ми повинні зберегти свою підтримку України, щоб зберегти свободу цієї країни, ми не можемо закрити очі, адже це призведе до знищення нації. Для мене відповідь зрозуміла — ми не можемо втомлюватись від цього, відвертатись та послаблювати підтримку", - наголосив президент США.

Нагадаємо 

Генсек ООН Антоніу Гутерріш під час свого виступу на засідання 79 сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що настав час встановити зупинити війну в Україні на основі міжнародного права та Статуту Організації

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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antoniu-huterrishАнтоніу Гутерріш
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dzho-baidenДжо Байден
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