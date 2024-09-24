Генсек ООН наголосив, що настав час відновити мир в Україні на основі Статуту ООН, при цьому визнав, що країни ним нехтують

Генсек ООН Антоніу Гутерріш під час свого виступу на засідання 79 сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що настав час встановити зупинити війну в Україні на основі міжнародного права та Статуту Організації, передає кореспондент УНН.

Війна в Україні набирає обертів, і не видно жодних ознак її послаблення. Цивільні розплачуються за це збільшенням кількості загиблих та зруйнованими життями людей у спільнот. Настав час для встановлення справедливого миру на основі Статут ООН, міжнародного права та Резолюції