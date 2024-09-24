Генсек ООН наголосив, що настав час відновити мир в Україні на основі Статуту ООН, при цьому визнав, що країни ним нехтують

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55047 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 104525 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 142854 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118115 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110271 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114323 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140189 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75250 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83692 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177702 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32306 перегляди
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 12173 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 24314 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 36050 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 15784 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 142856 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140190 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177703 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516419 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6017 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32306 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33042 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35193 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59149 перегляди
Актуальне
Генсек ООН наголосив, що настав час відновити мир в Україні на основі Статуту ООН, при цьому визнав, що країни ним нехтують

Генсек ООН наголосив, що настав час відновити мир в Україні на основі Статуту ООН, при цьому визнав, що країни ним нехтують

Київ • УНН

 • 14000 перегляди

Антоніу Гутерріш заявив про необхідність зупинити війну в Україні згідно зі Статутом ООН. Він також висловив занепокоєння щодо загрози ядерної зброї та безкарності порушень міжнародного права.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш під час свого виступу на засідання 79 сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що настав час встановити зупинити війну в Україні на основі міжнародного права та Статуту Організації, передає кореспондент УНН.

Війна в Україні набирає обертів, і не видно жодних ознак її послаблення. Цивільні розплачуються за це збільшенням кількості загиблих та зруйнованими життями людей у спільнот. Настав час для встановлення справедливого миру на основі Статут ООН, міжнародного права та Резолюції

- сказав Генсек.

При цьому він заявив, що перспективи всього світу загалом затьмарюються погрозами застосування ядерного озброєння. Крім того, він визнав, що є країни, які нехтують міжнародним правом і не несуть відповідальності.

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про захист ядерних об'єктів України - Зеленський 12.07.24, 06:19 • 101165 переглядiв

Вони (країни – ред) можуть нехтувати міжнародним правом, можуть порушувати Статут ООН, можуть ігнорувати міжнародні конвенції з прав людини або рішення міжнародних судів, вони можуть наплювати на значні порушення гуманітарного права, вони можуть навіть вдертися в іншу країну, знищити ціле суспільство і повністю знехтувати добробутом власного народу. І після цього нічого не відбудеться. Ми спостерігаємо цю безкарність повсюдно: на Близькому Сході, в серці Європи, в регіоні Африканського рогу (Сомалійський півострів – ред.)

- заявив Генсек ООН.

Нагадаємо

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що росія може приєднатися до до мирного процесу лише тоді, коли продемонструє готовність до миру на основі Статуту ООН.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
antoniu-huterrishАнтоніу Гутерріш
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
yevropaЄвропа
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35