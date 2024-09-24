Генсек ООН наголосив, що настав час відновити мир в Україні на основі Статуту ООН, при цьому визнав, що країни ним нехтують
Київ • УНН
Антоніу Гутерріш заявив про необхідність зупинити війну в Україні згідно зі Статутом ООН. Він також висловив занепокоєння щодо загрози ядерної зброї та безкарності порушень міжнародного права.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш під час свого виступу на засідання 79 сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що настав час встановити зупинити війну в Україні на основі міжнародного права та Статуту Організації, передає кореспондент УНН.
Війна в Україні набирає обертів, і не видно жодних ознак її послаблення. Цивільні розплачуються за це збільшенням кількості загиблих та зруйнованими життями людей у спільнот. Настав час для встановлення справедливого миру на основі Статут ООН, міжнародного права та Резолюції
При цьому він заявив, що перспективи всього світу загалом затьмарюються погрозами застосування ядерного озброєння. Крім того, він визнав, що є країни, які нехтують міжнародним правом і не несуть відповідальності.
Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про захист ядерних об'єктів України - Зеленський 12.07.24, 06:19 • 101165 переглядiв
Вони (країни – ред) можуть нехтувати міжнародним правом, можуть порушувати Статут ООН, можуть ігнорувати міжнародні конвенції з прав людини або рішення міжнародних судів, вони можуть наплювати на значні порушення гуманітарного права, вони можуть навіть вдертися в іншу країну, знищити ціле суспільство і повністю знехтувати добробутом власного народу. І після цього нічого не відбудеться. Ми спостерігаємо цю безкарність повсюдно: на Близькому Сході, в серці Європи, в регіоні Африканського рогу (Сомалійський півострів – ред.)
Нагадаємо
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що росія може приєднатися до до мирного процесу лише тоді, коли продемонструє готовність до миру на основі Статуту ООН.