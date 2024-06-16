Коли росія скаже, що готова до миру спираючись на Статут ООН, тоді настане час включити її до мирного процесу - фон дер Ляєн

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6784 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 67359 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153656 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149866 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124507 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133509 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85413 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93285 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98889 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89728 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
57%
Популярнi новини

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45945 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19002 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25006 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13588 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8142 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149866 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222872 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372568 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308569 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416706 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2048 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13611 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31508 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28329 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124507 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Коли росія скаже, що готова до миру спираючись на Статут ООН, тоді настане час включити її до мирного процесу - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 37866 перегляди

Урсула фон дер Ляєн закликала рф поважати суверенітет і територіальну цілісність України, припинити насильство і повернути викрадених дітей, заявивши, що росія може приєднатися до до мирного процесу лише тоді, коли продемонструє готовність до миру на основі Статуту ООН.

Коли росія скаже, що готова до миру спираючись на Статут ООН, тоді настане час включити її до мирного процесу - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками Саміту миру, організований Україною закликала росію відгукнутися на заклик міжнародної спільноти, поважати суверенітет та територіальну цілісність України, припинити насильство та повернути викрадених дітей. Тільки після того, як росія продемонструє готовність до миру на основі Статуту ООН, вона зможе долучитися до до мирного процесу, передає кореспондент УНН.

Ми розуміємо, що мир в України не буде досягнуто "одним кроком" – це буде довгий шлях. Це були не мирні перемовини, тому що путін ще не серйозний, до завершення війни,

- сказала фон дер Ляєн.

Вона пригадала слова, із промови путіна, який наполягав на капітуляції, на здачі українських територій, навіть тих, які сьогодні не окуповані рф.

Жодна країна не прийняла б таких жахливих умов, тому життєво необхідно, щоб Україна могла протистояти цій агресії і це її право в межах статуту ООН, як і вправах інших країн в межах ЄС та поза ним, допомагати Україні вистояти та вижити. ЄС надав вже майже 100 млрд євро допомоги Україні та її народу, а G7 показав свою непохитну відданість,

- додала вона.

За її словами, коли вони вирішили надати Україні право використати прибутки від російських активів у Європі, щоб профінансувати 50 млрд позики для України - "це чіткий меседж, що ми будемо з Україною так довго, як це буде потрібно".

Наша підтримка та цей Саміт миру наближають справжній мир ближче. Наша мета – це справедливий, цілісний та тривалий мир, що принесе кінець стражданням на репресії українських людей. Це затвердить український суверенітет та відновить територіальну цілісність. Шлях до справжнього миру вимагає терпіння та цілеспрямованості. Зрештою, Україна буде визначати умови справедливого миру, а ЄС допомагатиме в цьому,

- сказала Президентка Європейської комісії.

Вона додала, що ЄС може базувати свою роботу на основі резолюції Генасамблеї ООН від 2023 року.

Ця резолюція була затверджена 141 країною, абсолютна більшість яких, доєдналися до нашого Саміту. Я закликаю росію почути меседж від світової спільноти, поважати територіальну цілісність та суверенітет України, завершити насильство та повернути назад дітей. Коли росія скаже, що готова до миру спираючись на Статут ООН, тоді настане час включити її до до мирного процесу,

- сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика
Європейська комісія
Організація Об'єднаних Націй
Швейцарія
Європейський Союз
Європа
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46