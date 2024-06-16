Коли росія скаже, що готова до миру спираючись на Статут ООН, тоді настане час включити її до мирного процесу - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками Саміту миру, організований Україною закликала росію відгукнутися на заклик міжнародної спільноти, поважати суверенітет та територіальну цілісність України, припинити насильство та повернути викрадених дітей. Тільки після того, як росія продемонструє готовність до миру на основі Статуту ООН, вона зможе долучитися до до мирного процесу, передає кореспондент УНН.

Ми розуміємо, що мир в України не буде досягнуто "одним кроком" – це буде довгий шлях. Це були не мирні перемовини, тому що путін ще не серйозний, до завершення війни, - сказала фон дер Ляєн.

Вона пригадала слова, із промови путіна, який наполягав на капітуляції, на здачі українських територій, навіть тих, які сьогодні не окуповані рф.

Жодна країна не прийняла б таких жахливих умов, тому життєво необхідно, щоб Україна могла протистояти цій агресії і це її право в межах статуту ООН, як і вправах інших країн в межах ЄС та поза ним, допомагати Україні вистояти та вижити. ЄС надав вже майже 100 млрд євро допомоги Україні та її народу, а G7 показав свою непохитну відданість, - додала вона.

За її словами, коли вони вирішили надати Україні право використати прибутки від російських активів у Європі, щоб профінансувати 50 млрд позики для України - "це чіткий меседж, що ми будемо з Україною так довго, як це буде потрібно".

Наша підтримка та цей Саміт миру наближають справжній мир ближче. Наша мета – це справедливий, цілісний та тривалий мир, що принесе кінець стражданням на репресії українських людей. Це затвердить український суверенітет та відновить територіальну цілісність. Шлях до справжнього миру вимагає терпіння та цілеспрямованості. Зрештою, Україна буде визначати умови справедливого миру, а ЄС допомагатиме в цьому, - сказала Президентка Європейської комісії.

Вона додала, що ЄС може базувати свою роботу на основі резолюції Генасамблеї ООН від 2023 року.

Ця резолюція була затверджена 141 країною, абсолютна більшість яких, доєдналися до нашого Саміту. Я закликаю росію почути меседж від світової спільноти, поважати територіальну цілісність та суверенітет України, завершити насильство та повернути назад дітей. Коли росія скаже, що готова до миру спираючись на Статут ООН, тоді настане час включити її до до мирного процесу, - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру.