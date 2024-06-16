Когда россия скажет, что готова к миру опираясь на Устав ООН, тогда наступит время включить ее в мирный процесс - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга по итогам Саммита мира, организованный Украиной призвала россию откликнуться на призыв международного сообщества, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, прекратить насилие и вернуть похищенных детей. Только после того, как россия продемонстрирует готовность к миру на основе Устава ООН, она сможет присоединиться к мирному процессу, передает корреспондент УНН.

Мы понимаем, что мир в Украине не будет достигнут "одним шагом" - это будет долгий путь. Это были не мирные переговоры, потому что путин еще не готов, до завершения войны, - сказала фон дер Ляйен.

Она вспомнила слова из речи путина, который настаивал на капитуляции, на сдаче украинских территорий, даже тех, которые сегодня не оккупированы рф.

Ни одна страна не приняла бы таких ужасных условий, поэтому жизненно необходимо, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии и это ее право в рамках устава ООН, как и вправе других стран в пределах ЕС и вне его, помогать Украине выстоять и выжить. ЕС предоставил уже почти 100 млрд евро помощи Украине и ее народу, а G7 показал свою непоколебимую преданность, - добавила она.

По ее словам, когда они решили предоставить Украине право использовать доходы от российских активов в Европе, чтобы профинансировать 50 млрд займа для Украины - "это четкий месседж, что мы будем с Украиной так долго, как это потребуется".

Наша поддержка и этот Саммит мира приближают настоящий мир ближе. Наша цель - это справедливый, целостный и длительный мир, который принесет конец страданиям и репрессиям украинских людей. Это утвердит украинский суверенитет и восстановит территориальную целостность. Путь к настоящему миру требует терпения и целеустремленности. В конце концов, Украина будет определять условия справедливого мира, а ЕС будет помогать в этом, - сказала президент Европейской комиссии.

Она добавила, что ЕС может базировать свою работу на основе резолюции Генассамблеи ООН от 2023 года.

Эта резолюция была утверждена 141 страной, абсолютное большинство которых присоединились к нашему Саммиту. Я призываю россию услышать месседж от мирового сообщества, уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, завершить насилие и вернуть назад детей. Когда Россия скажет, что готова к миру опираясь на Устав ООН, тогда наступит время включить ее в к мирному процессу, - сказала фон дер Ляйен.

Напомним,

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира.