Генсек ООН подчеркнул, что пришло время восстановить мир в Украине на основе Устава ООН, при этом признал, что страны им пренебрегают

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на заседание 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что пришло время установить остановить войну в Украине на основе международного права и Устава Организации, передает корреспондент УНН.

Война в Украине набирает обороты, и не видно никаких признаков ее ослабления. Гражданские расплачиваются за это увеличением количества погибших и разрушенными жизнями людей в сообществах. Пришло время для установления справедливого мира на основе Устава ООН, международного права и Резолюции

При этом он заявил, что перспективы всего мира в целом омрачаются угрозами применения ядерного вооружения. Кроме того, он признал, что есть страны, которые пренебрегают международным правом и не несут ответственности.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

Они (страны - ред) могут пренебрегать международным правом, могут нарушать Устав ООН, могут игнорировать международные конвенции по правам человека или решения международных судов, они могут наплевать на значительные нарушения гуманитарного права, они могут даже вторгнуться в другую страну, уничтожить целое общество и полностью пренебречь благосостоянием собственного народа. И после этого ничего не произойдет. Мы наблюдаем эту безнаказанность повсеместно: на Ближнем Востоке, в сердце Европы, в регионе Африканского рога (Сомалийский полуостров - ред.)