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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек ООН подчеркнул, что пришло время восстановить мир в Украине на основе Устава ООН, при этом признал, что страны им пренебрегают

Генсек ООН подчеркнул, что пришло время восстановить мир в Украине на основе Устава ООН, при этом признал, что страны им пренебрегают

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 13:49  •  4468 просмотра

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Антониу Гутерриш заявил о необходимости остановить войну в Украине согласно Уставу ООН. Он также выразил обеспокоенность относительно угрозы ядерного оружия и безнаказанности нарушений международного права.

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на заседание 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что пришло время установить остановить войну в Украине на основе международного права и Устава Организации, передает корреспондент УНН.

Война в Украине набирает обороты, и не видно никаких признаков ее ослабления. Гражданские расплачиваются за это увеличением количества погибших и разрушенными жизнями людей в сообществах. Пришло время для установления справедливого мира на основе Устава ООН, международного права и Резолюции

- сказал Генсек.

При этом он заявил, что перспективы всего мира в целом омрачаются угрозами применения ядерного вооружения. Кроме того, он признал, что есть страны, которые пренебрегают международным правом и не несут ответственности.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский12 июля 2024, 03:19 • 100978 просмотров

Они (страны - ред) могут пренебрегать международным правом, могут нарушать Устав ООН, могут игнорировать международные конвенции по правам человека или решения международных судов, они могут наплевать на значительные нарушения гуманитарного права, они могут даже вторгнуться в другую страну, уничтожить целое общество и полностью пренебречь благосостоянием собственного народа. И после этого ничего не произойдет. Мы наблюдаем эту безнаказанность повсеместно: на Ближнем Востоке, в сердце Европы, в регионе Африканского рога (Сомалийский полуостров - ред.)

- заявил Генсек ООН.

Напомним,

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия может присоединиться к мирному процессу только тогда, когда продемонстрирует готовность к миру на основе Устава ООН.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
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