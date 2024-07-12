Киев • УНН
Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию по обеспечению безопасности и защиты ядерных объектов в Украине, включая Запорожскую АЭС, с призывом к ее демилитаризации и деоккупации.
Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном одобрении Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Безопасность и защита ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС", инициированную Украиной.
Сегодня сделан еще один важный шаг к восстановлению уважения к Уставу ООН и международному праву. Инициированную Украиной резолюцию "Безопасность и защита ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС" одобрила Генеральная Ассамблея ООН
В свете невыполнения рф резолюций руководящих органов МАГАТЭ, резолюция призывает к демилитаризации и деоккупации Запорожской атомной электростанции.
Президент выразил благодарность всем партнерам за поддержку в усилиях обеспечить безопасность на всех территориях, пострадавших от российской агрессии, и призвал к дальнейшей совместной защите фундаментальных норм международного права и общих ценностей.
Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень12 июля 2024, 00:25 • 26589 просмотров