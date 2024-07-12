Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном одобрении Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Безопасность и защита ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС", инициированную Украиной.

Сегодня сделан еще один важный шаг к восстановлению уважения к Уставу ООН и международному праву. Инициированную Украиной резолюцию "Безопасность и защита ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС" одобрила Генеральная Ассамблея ООН - заявил Владимир Зеленский.

В свете невыполнения рф резолюций руководящих органов МАГАТЭ, резолюция призывает к демилитаризации и деоккупации Запорожской атомной электростанции.

Президент выразил благодарность всем партнерам за поддержку в усилиях обеспечить безопасность на всех территориях, пострадавших от российской агрессии, и призвал к дальнейшей совместной защите фундаментальных норм международного права и общих ценностей.

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