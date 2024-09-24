У Німеччині відбудеться зустріч лідерів США, Німеччини, Франції та Британії. Говоритимуть про допомогу Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Джо Байден відвідає Німеччину 10-12 жовтня. Очікується чотиристороння зустріч лідерів США, Німеччини, Франції та Британії для обговорення підтримки України.
Менш ніж за місяць до президентських виборів у США американський президент Джо Байден відвідає Німеччину - з 10 по 12 жовтня. Очікується, що у цей час відбудеться чотиристороння зустріч лідерів США, Німеччини, Франції та Британії. Говоритимуть - про підтримку України. Про це SPIEGEL повідомили в урядових колах Берліна, передає УНН.
За інформацією SPIEGEL, федеральний уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні. Зустріч у так званому форматі "четвірки", швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України. Зазначається, що Байден також планує відвідати військову базу США в Рамштайні.
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У середині липня 81-річний Байден, на подив багатьох, оголосив про завершення своєї виборчої кампанії в США. Від демократів тепер балотується Камала Гарріс. Кандидатом у президенти від Республіканської партії є Дональд Трамп, який правив у Білому домі з 2017 по 2021 рік.
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