США могут прислать Украине пакет помощи на 375 млн долл. с ракетами для F-16 - Politico
Киев • УНН
США могут планировать отправить Украине военную помощь на $375 млн, включая ракеты для F-16.
На следующей неделе США планирует отправить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов, в который, кроме снарядов к HIMARS, артиллерийских снарядов, могут войти ракеты средней дальности для украинских F-16, пишет издание Politico, передает УНН.
Детали
«США рассматривают возможность отправить Украине ракеты средней дальности для нового флота F-16 в рамках пакета военной помощи стоимостью 375 млн долларов, который, как ожидается, будет объявлен в понедельник», - пишет издание.
Отмечается, что ракеты Joint Standoff Weapon, которые использует ВВС и ВМС США, может поражать цели на расстоянии более 70 миль (112 км).
«Диапазон в более 70 миль позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской противовоздушной обороны, что даст Киеву новый способ целиться по фронтовым складам оружия, усложняя операции для российских сил», - отмечает издание.
Дополнение
Издание Reuters сообщало, что пакет военной помощи включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.
Содержание и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президента США Джо Байдена.
Напомним,
США готовят новый большой пакет военной помощи Украине, но его поставка может задержаться. В Пентагоне осталось почти 6 млрд долл. на помощь, срок использования большинства из которых истекает через две недели.