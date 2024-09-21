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США могут прислать Украине пакет помощи на 375 млн долл. с ракетами для F-16 - Politico

США могут прислать Украине пакет помощи на 375 млн долл. с ракетами для F-16 - Politico

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 07:59  •  6194 просмотра

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США могут планировать отправить Украине военную помощь на $375 млн, включая ракеты для F-16.

На следующей неделе США планирует отправить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов, в который, кроме снарядов к HIMARS, артиллерийских снарядов, могут войти ракеты средней дальности для украинских F-16, пишет издание Politico, передает УНН.

Детали

«США рассматривают возможность отправить Украине ракеты средней дальности для нового флота F-16 в рамках пакета военной помощи стоимостью 375 млн долларов, который, как ожидается, будет объявлен в понедельник», - пишет издание.

Отмечается, что ракеты Joint Standoff Weapon, которые использует ВВС и ВМС США, может поражать цели на расстоянии более 70 миль (112 км).

«Диапазон в более 70 миль позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской противовоздушной обороны, что даст Киеву новый способ целиться по фронтовым складам оружия, усложняя операции для российских сил», - отмечает издание.

Дополнение

Издание Reuters сообщало, что пакет военной помощи включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.

Содержание и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президента США Джо Байдена.

Напомним,

США готовят новый большой пакет военной помощи Украине, но его поставка может задержаться. В Пентагоне осталось почти 6 млрд долл. на помощь, срок использования большинства из которых истекает через две недели.

Павел Башинский

Павел Башинский

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