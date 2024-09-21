США можуть надіслати Україні пакет допомоги на 375 млн дол. з ракетами для F-16 - Politico
Київ • УНН
США можуть планувати відправити Україні військову допомогу на $375 млн, включаючи ракети для F-16.
Наступного тижня США планує відправити Україні новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів, до якого, окрім снарядів до HIMARS, артилерійських снарядів, можуть увійти ракети середньої дальності для українських F-16, пише видання Politico, передає УНН.
Деталі
"США розглядають можливість надіслати Україні ракети середньої дальності для нового флоту F-16 у межах пакету військової допомоги вартістю 375 млн доларів, який, як очікується, буде оголошено в понеділок", - пише видання.
Зазначається, що ракети Joint Standoff Weapon, які використовує ВПС і ВМС США, може вражати цілі на відстані понад 70 миль (112 км).
"Діапазон в понад 70 миль дозволить пілотам триматися подалі від лінії фронту та російської протиповітряної оборони, що дасть Києву новий спосіб цілити по фронтових складах зброї, ускладнюючи операції для російських сил", - зазначає видання.
Доповнення
Видання Reuters повідомляло, що пакет військової допомоги включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.
Вміст і розмір пакету можуть змінитися найближчими днями перед очікуваним підписом президента США Джо Байдена.
Нагадаємо
США готують новий великий пакет військової допомоги Україні, але його постачання може затриматися. У Пентагоні залишилося майже 6 млрд дол. на допомогу, термін використання більшості з яких спливає за два тижні.