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США можуть надіслати Україні пакет допомоги на 375 млн дол. з ракетами для F-16 - Politico

США можуть надіслати Україні пакет допомоги на 375 млн дол. з ракетами для F-16 - Politico

Київ • УНН

 • 56828 перегляди

США можуть планувати відправити Україні військову допомогу на $375 млн, включаючи ракети для F-16.

Наступного тижня США планує відправити Україні новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів, до якого, окрім снарядів до HIMARS, артилерійських снарядів, можуть увійти ракети середньої дальності для українських F-16, пише видання Politico, передає УНН.

Деталі

"США розглядають можливість надіслати Україні ракети середньої дальності для нового флоту F-16 у межах пакету військової допомоги вартістю 375 млн доларів, який, як очікується, буде оголошено в понеділок", - пише видання.

Зазначається, що ракети Joint Standoff Weapon, які використовує ВПС і ВМС США, може вражати цілі на відстані понад 70 миль (112 км).

"Діапазон в понад 70 миль дозволить пілотам триматися подалі від лінії фронту та російської протиповітряної оборони, що дасть Києву новий спосіб цілити по фронтових складах зброї, ускладнюючи операції для російських сил", - зазначає видання.

Доповнення

Видання Reuters повідомляло, що пакет військової допомоги включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.

Вміст і розмір пакету можуть змінитися найближчими днями перед очікуваним підписом президента США Джо Байдена.

Нагадаємо

США готують новий великий пакет військової допомоги Україні, але його постачання може затриматися. У Пентагоні залишилося майже 6 млрд дол. на допомогу, термін використання більшості з яких спливає за два тижні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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