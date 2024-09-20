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США наступного тижня планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України - CNN

США наступного тижня планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України - CNN

Київ • УНН

 • 20156 перегляди

США готують новий великий пакет військової допомоги Україні, але його постачання може затриматися. У Пентагоні залишилося $5,9 млрд на допомогу, термін використання яких спливає за два тижні.

США планують поінформувати про новий пакет військової допомоги Україні, але постачання можуть затриматися. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Нині у Пентагоні заявили, що в президентських повноваженнях для надання допомоги Україні залишилося 5,9 мільярда доларів, термін використання яких завершується менш ніж через два тижні.

Новий пакет військової допомоги, ймовірно, включатиме артилерію, системи протиповітряної оборони та інші критично важливі боєприпаси, і він буде значно більшим за нещодавні оголошення, вартість яких становила близько 200 мільйонів доларів.

CNN також повідомляє, що останнім часом США стали надавати менші обсяги військової допомоги через скорочення запасів. З огляду на наближення терміну дії коштів, адміністрація може вирішити оголосити про більші пакети допомоги, реалізація яких займе кілька місяців.

Міністерство оборони закликало Конгрес до продовження використання коштів, проте нещодавно Палата представників не змогла ухвалити відповідну резолюцію.

США виділили мільйон для захисту культурної спадщини України20.09.24, 19:55 • 16286 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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