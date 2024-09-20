США виділили мільйон для захисту культурної спадщини України

У четвер, 19 вересня, Вашингтон виділив мій льон доларів Міжнародному центру з вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) для захисту культурної спадщини України. Про це заявили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, передає УНН.

Деталі

Про рішення щодо виділення коштів оголосили під час Зустрічі Міністрів культури країн G7.

Грантову угоду підписали помічниця Державного секретаря США Лі Саттерфілд та генеральна директорка ICCROM Аруна Франческа Марія Гуджрал.

В українському міністерстві наголошують, що ця ініціатива є важливим кроком у зміцненні міжнародного партнерства, спрямованого на збереження української культурної спадщини, яка знаходиться під загрозою з 2022 року.

Ми дуже раді поділитися цією новиною про суттєве додаткове фінансування ICCROM, яке дозволить їм продовжувати важливу роботу з реагування на надзвичайні ситуації та відновлення в Україні. Це партнерство є важливим етапом у зусиллях щодо збереження культурної ідентичності та історичної спадщини України, і США з нетерпінням очікують на продовження нашої потужної підтримки ICCROM та його місії зі збереження культурної спадщини по всьому світу — заявив Посол США при агентствах ООН у Римі Джеффрі Прескотт.

Доповнення

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України відзначили, що проєкт "Стійка спадщина", який розрахований на 30 місяців і фінансується через Фонд посла США для збереження культурної спадщини (AFCP), передбачає створення національної структури для управління ризиками та надзвичайними ситуаціями.

Він сприятиме кращій координації між українськими державними установами, місцевою владою та охоронцями культурних цінностей.

Також зазначається, що це фінансування є частиною ширшої програми США вартістю 7 мільйонів доларів, яка має на меті допомогти у збереженні культурної спадщини країни.

Нагадаємо

Керівник ОП Андрій Єрмак запропонував створити Раду з питань культури при Офісі Президента. Він наголосив на важливості культури під час війни та відзначив внесок діячів культури у боротьбу з агресором.