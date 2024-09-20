США выделили миллион для защиты культурного наследия Украины

В четверг, 19 сентября, Вашингтон выделил миллион долларов Международному центру по изучению вопросов сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) для защиты культурного наследия Украины. Об этом заявили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает УНН.

Детали

О решении о выделении средств объявили во время Встречи Министров культуры стран G7.

Грантовое соглашение подписали помощница Государственного секретаря США Ли Саттерфилд и генеральный директор ICCROM Аруна Франческа Мария Гуджрал.

В украинском министерстве отмечают, что эта инициатива является важным шагом в укреплении международного партнерства, направленного на сохранение украинского культурного наследия, которое находится под угрозой с 2022 года.

Мы очень рады поделиться этой новостью о существенном дополнительном финансировании ICCROM, которое позволит им продолжать важную работу по реагированию на чрезвычайные ситуации и восстановлению в Украине. Это партнерство является важным этапом в усилиях по сохранению культурной идентичности и исторического наследия Украины, и США с нетерпением ожидают продолжения нашей мощной поддержки ICCROM и его миссии по сохранению культурного наследия по всему миру - заявил Посол США при агентствах ООН в Риме Джеффри Прескотт.

Дополнение

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины отметили, что проект «Устойчивое наследие», который рассчитан на 30 месяцев и финансируется через Фонд посла США для сохранения культурного наследия (AFCP), предусматривает создание национальной структуры для управления рисками и чрезвычайными ситуациями.

Он будет способствовать лучшей координации между украинскими государственными учреждениями, местными властями и охранниками культурных ценностей.

Также отмечается, что это финансирование является частью более широкой программы США стоимостью 7 миллионов долларов, которая имеет целью помочь в сохранении культурного наследия страны.

Напомним,

Руководитель ОП Андрей Ермак предложил создать Совет по вопросам культуры при Офисе Президента. Он отметил важность культуры во время войны и отметил вклад деятелей культуры в борьбу с агрессором.