США на следующей неделе планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины - CNN

США планируют проинформировать о новом пакете военной помощи Украине, но поставки могут задержаться. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Сейчас в Пентагоне заявили, что в президентских полномочиях для оказания помощи Украине осталось 5,9 миллиарда долларов, срок использования которых завершается менее чем через две недели.

Новый пакет военной помощи, вероятно, будет включать артиллерию, системы противовоздушной обороны и другие критически важные боеприпасы, и он будет значительно больше недавних объявлений, стоимость которых составляла около 200 миллионов долларов.

CNN также сообщает, что в последнее время США стали предоставлять меньшие объемы военной помощи из-за сокращения запасов. Учитывая приближение срока действия средств, администрация может решить объявить о более крупных пакетах помощи, реализация которых займет несколько месяцев.

Министерство обороны призвало Конгресс к продолжению использования средств, однако недавно Палата представителей не смогла принять соответствующую резолюцию.

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