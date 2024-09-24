США у середу оголосять про новий пакет допомоги Україні на 375 млн доларів: ЗМІ дізнались, що туди увійде

У середу Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні у 375 мільйонів доларів. Це найбільший пакет допомоги, надісланий Києву з травня. Про це Голосу Америки розповіли кілька американських посадовців на умовах анонімності, передає УНН.

Один представник влади сказав Голосу Америки, що пакет, ймовірно, включатиме боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам вражати цілі далеко від лінії фронту та зони дії протиповітряної оборони росії.

Пакет також включає боєприпаси для HIMARS, патрульних катерів і броньованих машин, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди і ракети TOW, додав посадовець.

Перелік засобів все ще фіналізується і може змінитися, кажуть американські офіційні особи. Озброєння надсилаються відповідно до закону про повноваження президента, що дозволяє Пентагону надсилати Україні допомогу безпосередньо зі своїх військових запасів.

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ЗМІ зауважують, що у Пентагона залишилося понад 5 мільярдів доларів із 61 мільярда доларів виділеного фінансування для України, який був підписаний президентом Джо Байденом у квітні та може закінчитися наприкінці цього місяця. Міноборони США каже, що працює з Конгресом, щоб перенести решту фінансування на наступний фінансовий рік США, який починається 1 жовтня. Посадовці повідомили Голосу Америки, що вони працюють над планами на випадок непередбачених обставин, якщо Конгрес не схвалить цього до кінця фінансового року.

Очікується, що пакет буде оголошено на тлі запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Байденом і віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс у четвер у Білому домі. Офіційні особи кажуть, що Зеленський викладе свій "план перемоги" щодо припинення війни з Росією та наполягатиме на знятті обмежень на надані США засоби ураження.

Зараз політика США не дозволяє Україні використовувати зброю, надану США, для враження цілей у глибині російської території. Білий дім висловив побоювання, що ці удари можуть втягнути Сполучені Штати в прямий конфлікт з росією.

Раніше цього місяця Зеленський сказав військовим союзникам, які зустрічалися в Німеччині, що Україні потрібен потенціал дальньої дії, щоб завдавати ударів глибоко всередині російської території, "щоб Росія була мотивована шукати миру".

США заявляють, що росія відвела більшість своїх літаків і озброєння за межі дії української зброї, але українські посадовці все ще зацікавлені в націленні на лінії постачання та командні центри ближче до свого кордону.

США можуть надіслати Україні пакет допомоги на 375 млн дол. з ракетами для F-16 - Politico

Генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці, минулого тижня попередив журналістів, що російська армія тепер більша та сильніша, ніж вона була до вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Попри це, Україна продовжує знищувати важливі російські воєнні цілі, збивши понад 100 російських літаків. Росія ж змогла збити на десятки менше українських літаків, сказав Гекер.

"Тож ми бачимо, що літаки залишаються на своєму боці за лінією розмежування, і коли так відбувається, ведеться війна, яку ми бачимо сьогодні, з масовим виснаженням, коли міста просто руйнуються й багато жертв серед цивільного населення", - сказав він.

США та Данія навчають невелику кількість українських пілотів на F-16, але кількість кваліфікованих українських пілотів та місць у західних навчальних центрах - обмежені.

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