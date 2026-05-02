рпц официально зарегистрировалась в Республике Конго для усиления влияния рф в Африке

русская православная церковь официально зарегистрировалась в еще одном африканском государстве - Республике Конго. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что этот шаг стал очередным этапом экспансии рпц на континенте: москва переходит от точечных миссий к системному выстраиванию разветвленной религиозной сети.

Динамика продвижения рпц в Африке четко накладывается на геополитическую стратегию разворота рф на Глобальный Юг. Религиозная структура в этом контексте выступает инструментом "мягкой силы", который должен легитимизировать российское присутствие в регионе - говорится в сообщении.

Указывается, что таким образом церковная политика синхронизируется с государственной - москва продолжает расширять свое присутствие в Африке, используя церковь как элемент гибридного влияния.

"Африканский экзархат фактически выполняет функцию идеологического отдела, который готовит почву для экономического и военного сотрудничества. Также созданная церковная инфраструктура может использоваться как дополнительный канал для вербовки местного населения на войну против Украины", - резюмируют в ЦПД.

Согласно расследованию Bloomberg, кремль превратил русскую православную церковь (рпц) в ключевой инструмент мягкой силы для закрепления своих позиций на Африканском континенте. Через созданный в 2021 году Патриарший экзархат Африки москва переманивает священнослужителей, используя религию как прикрытие для распространения пропаганды, вербовки сторонников и вытеснения западного влияния.

