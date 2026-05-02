1 мая, 13:27 • 16868 просмотра
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
1 мая, 12:59 • 44016 просмотра
Зарплаты до 400 тысяч и поэтапное увольнение мобилизованных ранее - Зеленский объявил о старте реформы армии
Эксклюзив
1 мая, 11:05 • 30877 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
1 мая, 10:45 • 31747 просмотра
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
1 мая, 10:11 • 30477 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 56673 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 54143 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 70453 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 44800 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 45082 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
рпц официально зарегистрировалась в Республике Конго для усиления влияния рф в Африке

Киев • УНН

 • 528 просмотра

русская православная церковь получила официальную регистрацию в Республике Конго. москва использует религию как инструмент мягкой силы и вербовки.

русская православная церковь официально зарегистрировалась в еще одном африканском государстве - Республике Конго. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг стал очередным этапом экспансии рпц на континенте: москва переходит от точечных миссий к системному выстраиванию разветвленной религиозной сети.

Динамика продвижения рпц в Африке четко накладывается на геополитическую стратегию разворота рф на Глобальный Юг. Религиозная структура в этом контексте выступает инструментом "мягкой силы", который должен легитимизировать российское присутствие в регионе

- говорится в сообщении.

Указывается, что таким образом церковная политика синхронизируется с государственной - москва продолжает расширять свое присутствие в Африке, используя церковь как элемент гибридного влияния.

"Африканский экзархат фактически выполняет функцию идеологического отдела, который готовит почву для экономического и военного сотрудничества. Также созданная церковная инфраструктура может использоваться как дополнительный канал для вербовки местного населения на войну против Украины", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Согласно расследованию Bloomberg, кремль превратил русскую православную церковь (рпц) в ключевой инструмент мягкой силы для закрепления своих позиций на Африканском континенте. Через созданный в 2021 году Патриарший экзархат Африки москва переманивает священнослужителей, используя религию как прикрытие для распространения пропаганды, вербовки сторонников и вытеснения западного влияния.

