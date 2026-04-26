Кремль усиливает экспансию пропаганды в Африке с открытием очередного "русского дома" - ЦПД

"Россотрудничество" совместно с АНО "Евразия" объявило об открытии нового "русского дома" в Республике Того. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.

Детали

Уточняется, что проект позиционируют как гуманитарную инициативу по изучению языка и культуры, которая должна стать "пилотным" для развертывания целой сети аналогичных учреждений по всему миру.

На самом деле за "культурной дипломатией" скрываются другие стратегические цели кремля. Через такие центры рф пытается сформировать иллюзию "общего исторического опыта" с африканскими странами, эксплуатируя антиколониальную риторику для оправдания собственной агрессивной политики - говорится в статье.

Указывается, что "русские дома" являются ключевыми узлами для распространения дезинформации о войне в Украине, продвижения нарративов о "традиционных ценностях" и дискредитации западных стран на континенте. На данный момент в Африке действует 24 "русских дома".

"Как свидетельствует опыт других стран континента, подобные учреждения часто превращаются в центры вербовки иностранных граждан в ряды армии рф под видом "трудоустройства" или "стажировок", - указывают в ЦПД.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на информацию о вербовке россиянами иностранных граждан для участия в войне. В частности, он призвал правительства стран Африки "решительно противодействовать незаконной вербовке, а не просить москву об услугах".

