16 лютого, 17:19 • 12087 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
16 лютого, 16:45 • 22925 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 20317 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
16 лютого, 13:44 • 33028 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 12:57 • 27967 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
16 лютого, 11:42 • 48246 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26544 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29619 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35610 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38311 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
рф використовує православну церкву для розширення геополітичного впливу в Африці – Bloomberg

Київ • УНН

 • 274 перегляди

кремль перетворив рпц на інструмент м'якої сили для закріплення позицій в Африці. Через Патріарший екзархат москва переманює священнослужителів, поширюючи пропаганду.

рф використовує православну церкву для розширення геополітичного впливу в Африці – Bloomberg

Згідно з детальним розслідуванням Bloomberg, кремль перетворив російську православну церкву (рпц) на ключовий інструмент м'якої сили для закріплення своїх позицій на Африканському континенті. Через створений у 2021 році Патріарший екзархат Африки москва переманює священнослужителів, використовуючи релігію як прикриття для поширення пропаганди, вербування прихильників та витіснення західного впливу. Про це пише УНН.

Деталі

За останні три роки рпц відкрила свої парафії у щонайменше 30 країнах Африки, фокусуючись на державах із нестабільною політичною ситуацією та сильний антизахідними настроями. Екзархат діє агресивно, часто ігноруючи канонічні межі Александрійського патріархату, який історично опікувався континентом.

Вперше з часів Другої світової через бойові дії пошкоджено об’єкти Києво-Печерської лаври, що під захистом ЮНЕСКО26.01.26, 13:11 • 4744 перегляди

Окрім релігійних служб, церква розбудовує мережу шкіл, госпіталів та культурних центрів, де під виглядом гуманітарної допомоги місцевому населенню нав'язують ідеологію "руского міра" та виправдовують російську агресію проти України.

росія експортує в Африку не тільки зброю, але й "православ'я", використовуючи церкву як інструмент підриву легітимних структур та формування лояльних еліт. Це частина неоколоніальної стратегії москви, спрямованої на отримання доступу до стратегічних ресурсів через маніпуляції релігійними почуттями

– йдеться у матеріалах розслідування.

Спекуляція на антиколоніальних наративах

Основним інструментом залучення нових прихильників стала риторика про росію як "єдиного захисника традиційних цінностей", що нібито не має колоніального минулого в Африці.

Папа Лев XIV позбавив сану італійського священника через сексуальне насильство30.01.26, 02:13 • 29666 переглядiв

рпц активно використовує історичні травми африканських народів, протиставляючи себе західним місіонерам. Проте за фасадом духовності ховаються прагматичні цілі: лобіювання інтересів кремля під час голосувань в ООН та створення сприятливих умов для діяльності російських приватних військових компаній, які часто забезпечують охорону нових церковних об’єктів.

Патріарх кирило фактично інтегрував церкву в державну машину, перетворивши екзархат на де-факто філію міністерства закордонних справ. Замість духовного служіння священники рпц займаються просуванням антизахідних союзів та підготовкою підґрунтя для довгострокової військової присутності рф на континенті

– зазначають експерти Bloomberg.

путінський патріарх кирил після обстрілу Тернополя заявив, що росія у війні не порушує заповідь "не убий"20.11.25, 19:33 • 17785 переглядiв

Степан Гафтко

