Згідно з детальним розслідуванням Bloomberg, кремль перетворив російську православну церкву (рпц) на ключовий інструмент м'якої сили для закріплення своїх позицій на Африканському континенті. Через створений у 2021 році Патріарший екзархат Африки москва переманює священнослужителів, використовуючи релігію як прикриття для поширення пропаганди, вербування прихильників та витіснення західного впливу. Про це пише УНН.

За останні три роки рпц відкрила свої парафії у щонайменше 30 країнах Африки, фокусуючись на державах із нестабільною політичною ситуацією та сильний антизахідними настроями. Екзархат діє агресивно, часто ігноруючи канонічні межі Александрійського патріархату, який історично опікувався континентом.

Окрім релігійних служб, церква розбудовує мережу шкіл, госпіталів та культурних центрів, де під виглядом гуманітарної допомоги місцевому населенню нав'язують ідеологію "руского міра" та виправдовують російську агресію проти України.

росія експортує в Африку не тільки зброю, але й "православ'я", використовуючи церкву як інструмент підриву легітимних структур та формування лояльних еліт. Це частина неоколоніальної стратегії москви, спрямованої на отримання доступу до стратегічних ресурсів через маніпуляції релігійними почуттями

Основним інструментом залучення нових прихильників стала риторика про росію як "єдиного захисника традиційних цінностей", що нібито не має колоніального минулого в Африці.

рпц активно використовує історичні травми африканських народів, протиставляючи себе західним місіонерам. Проте за фасадом духовності ховаються прагматичні цілі: лобіювання інтересів кремля під час голосувань в ООН та створення сприятливих умов для діяльності російських приватних військових компаній, які часто забезпечують охорону нових церковних об’єктів.

Патріарх кирило фактично інтегрував церкву в державну машину, перетворивши екзархат на де-факто філію міністерства закордонних справ. Замість духовного служіння священники рпц займаються просуванням антизахідних союзів та підготовкою підґрунтя для довгострокової військової присутності рф на континенті