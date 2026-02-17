$43.100.11
РФ использует православную церковь для расширения геополитического влияния в Африке – Bloomberg

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Кремль превратил РПЦ в инструмент мягкой силы для закрепления позиций в Африке. Через Патриарший экзархат Москва переманивает священнослужителей, распространяя пропаганду.

РФ использует православную церковь для расширения геополитического влияния в Африке – Bloomberg

Согласно детальному расследованию Bloomberg, кремль превратил русскую православную церковь (рпц) в ключевой инструмент мягкой силы для закрепления своих позиций на Африканском континенте. Через созданный в 2021 году Патриарший экзархат Африки москва переманивает священнослужителей, используя религию как прикрытие для распространения пропаганды, вербовки сторонников и вытеснения западного влияния. Об этом пишет УНН.

Детали

За последние три года рпц открыла свои приходы как минимум в 30 странах Африки, фокусируясь на государствах с нестабильной политической ситуацией и сильными антизападными настроениями. Экзархат действует агрессивно, часто игнорируя канонические границы Александрийского патриархата, который исторически опекал континент.

Впервые со времен Второй мировой из-за боевых действий повреждены объекты Киево-Печерской лавры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО26.01.26, 13:11 • 4744 просмотра

Помимо религиозных служб, церковь развивает сеть школ, госпиталей и культурных центров, где под видом гуманитарной помощи местному населению навязывают идеологию "русского мира" и оправдывают российскую агрессию против Украины.

россия экспортирует в Африку не только оружие, но и "православие", используя церковь как инструмент подрыва легитимных структур и формирования лояльных элит. Это часть неоколониальной стратегии москвы, направленной на получение доступа к стратегическим ресурсам через манипуляции религиозными чувствами

– говорится в материалах расследования.

Спекуляция на антиколониальных нарративах

Основным инструментом привлечения новых сторонников стала риторика о россии как "единственном защитнике традиционных ценностей", якобы не имеющем колониального прошлого в Африке.

Папа Лев XIV лишил сана итальянского священника из-за сексуального насилия30.01.26, 02:13 • 29666 просмотров

рпц активно использует исторические травмы африканских народов, противопоставляя себя западным миссионерам. Однако за фасадом духовности скрываются прагматичные цели: лоббирование интересов кремля во время голосований в ООН и создание благоприятных условий для деятельности российских частных военных компаний, которые часто обеспечивают охрану новых церковных объектов.

Патриарх кирилл фактически интегрировал церковь в государственную машину, превратив экзархат в де-факто филиал министерства иностранных дел. Вместо духовного служения священники рпц занимаются продвижением антизападных союзов и подготовкой почвы для долгосрочного военного присутствия рф на континенте

– отмечают эксперты Bloomberg.

путинский патриарх кирилл после обстрела Тернополя заявил, что россия в войне не нарушает заповедь "не убий"20.11.25, 19:33 • 17786 просмотров

Степан Гафтко

