РФ использует православную церковь для расширения геополитического влияния в Африке – Bloomberg
Киев
Кремль превратил РПЦ в инструмент мягкой силы для закрепления позиций в Африке. Через Патриарший экзархат Москва переманивает священнослужителей, распространяя пропаганду.
Согласно детальному расследованию Bloomberg, кремль превратил русскую православную церковь (рпц) в ключевой инструмент мягкой силы для закрепления своих позиций на Африканском континенте. Через созданный в 2021 году Патриарший экзархат Африки москва переманивает священнослужителей, используя религию как прикрытие для распространения пропаганды, вербовки сторонников и вытеснения западного влияния. Об этом пишет УНН.
Детали
За последние три года рпц открыла свои приходы как минимум в 30 странах Африки, фокусируясь на государствах с нестабильной политической ситуацией и сильными антизападными настроениями. Экзархат действует агрессивно, часто игнорируя канонические границы Александрийского патриархата, который исторически опекал континент.
Помимо религиозных служб, церковь развивает сеть школ, госпиталей и культурных центров, где под видом гуманитарной помощи местному населению навязывают идеологию "русского мира" и оправдывают российскую агрессию против Украины.
россия экспортирует в Африку не только оружие, но и "православие", используя церковь как инструмент подрыва легитимных структур и формирования лояльных элит. Это часть неоколониальной стратегии москвы, направленной на получение доступа к стратегическим ресурсам через манипуляции религиозными чувствами
Спекуляция на антиколониальных нарративах
Основным инструментом привлечения новых сторонников стала риторика о россии как "единственном защитнике традиционных ценностей", якобы не имеющем колониального прошлого в Африке.
рпц активно использует исторические травмы африканских народов, противопоставляя себя западным миссионерам. Однако за фасадом духовности скрываются прагматичные цели: лоббирование интересов кремля во время голосований в ООН и создание благоприятных условий для деятельности российских частных военных компаний, которые часто обеспечивают охрану новых церковных объектов.
Патриарх кирилл фактически интегрировал церковь в государственную машину, превратив экзархат в де-факто филиал министерства иностранных дел. Вместо духовного служения священники рпц занимаются продвижением антизападных союзов и подготовкой почвы для долгосрочного военного присутствия рф на континенте
