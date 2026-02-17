Согласно детальному расследованию Bloomberg, кремль превратил русскую православную церковь (рпц) в ключевой инструмент мягкой силы для закрепления своих позиций на Африканском континенте. Через созданный в 2021 году Патриарший экзархат Африки москва переманивает священнослужителей, используя религию как прикрытие для распространения пропаганды, вербовки сторонников и вытеснения западного влияния. Об этом пишет УНН.

За последние три года рпц открыла свои приходы как минимум в 30 странах Африки, фокусируясь на государствах с нестабильной политической ситуацией и сильными антизападными настроениями. Экзархат действует агрессивно, часто игнорируя канонические границы Александрийского патриархата, который исторически опекал континент.

Помимо религиозных служб, церковь развивает сеть школ, госпиталей и культурных центров, где под видом гуманитарной помощи местному населению навязывают идеологию "русского мира" и оправдывают российскую агрессию против Украины.

россия экспортирует в Африку не только оружие, но и "православие", используя церковь как инструмент подрыва легитимных структур и формирования лояльных элит. Это часть неоколониальной стратегии москвы, направленной на получение доступа к стратегическим ресурсам через манипуляции религиозными чувствами