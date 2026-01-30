Папа Лев XIV лишил сана итальянского священника из-за сексуального насилия

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 854 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 4752 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
19:28 • 8826 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 11194 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 15695 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 18109 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 30094 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 27347 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31018 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 27779 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.4м/с
87%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 17717 просмотра
Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы29 января, 15:54 • 7864 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 13499 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 6292 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 4360 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 15697 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 13519 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 17752 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 78266 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 106473 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Закарпатская область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 4388 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 6340 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 32021 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 57870 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 54979 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Instagram

Папа Лев XIV лишил сана итальянского священника из-за сексуального насилия

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Ватикан исключил из духовного состояния Лео Силингарди, признанного виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Решение Папы Льва XIV является окончательным и не подлежит обжалованию.

Папа Лев XIV лишил сана итальянского священника из-за сексуального насилия

Ватикан официально объявил об исключении из духовного сана Лео Силингарди, бывшего священника итальянской епархии Реджо-Эмилия, признанного виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Решение, утвержденное Папой Львом XIV, является окончательным и не подлежит обжалованию. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Лео Силингарди был осужден гражданским судом Италии еще в 2022 году за насильственные действия в отношении нескольких подростков, однако церковное расследование длилось значительно дольше. Только сейчас Конгрегация доктрины веры завершила канонический процесс, результатом которого стало самое суровое для священнослужителя наказание – лишение всех прав и обязанностей, связанных с саном.

Это решение является четким сигналом того, что ни одно преступление против уязвимых лиц не останется безнаказанным, независимо от статуса виновного

– говорится в официальном комментарии епархии.

Папа Лев XIV, занявший престол в конце 2025 года, продолжает курс на открытость и оперативное решение дел о злоупотреблениях, которые годами оставались без рассмотрения.

Родственники аргентинских заключенных просят Папу Римского вмешаться в ситуацию в Венесуэле24.01.26, 06:29 • 6269 просмотров

Организации, защищающие права жертв сексуального насилия в церкви, приветствовали этот шаг, хотя и отметили, что процесс длился слишком долго. В Ватикане подчеркнули важность сотрудничества с гражданскими органами правосудия и заверили в полной прозрачности дальнейших подобных расследований. В настоящее время епархия Реджо-Эмилия готовит программу поддержки для тех, кто пострадал от действий Силингарди.

"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики26.01.26, 02:16 • 18740 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Папа Лев XIV
Италия
Ватикан