Папа Лев XIV лишил сана итальянского священника из-за сексуального насилия

Ватикан официально объявил об исключении из духовного сана Лео Силингарди, бывшего священника итальянской епархии Реджо-Эмилия, признанного виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Решение, утвержденное Папой Львом XIV, является окончательным и не подлежит обжалованию. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Лео Силингарди был осужден гражданским судом Италии еще в 2022 году за насильственные действия в отношении нескольких подростков, однако церковное расследование длилось значительно дольше. Только сейчас Конгрегация доктрины веры завершила канонический процесс, результатом которого стало самое суровое для священнослужителя наказание – лишение всех прав и обязанностей, связанных с саном.

Это решение является четким сигналом того, что ни одно преступление против уязвимых лиц не останется безнаказанным, независимо от статуса виновного – говорится в официальном комментарии епархии.

Папа Лев XIV, занявший престол в конце 2025 года, продолжает курс на открытость и оперативное решение дел о злоупотреблениях, которые годами оставались без рассмотрения.

Организации, защищающие права жертв сексуального насилия в церкви, приветствовали этот шаг, хотя и отметили, что процесс длился слишком долго. В Ватикане подчеркнули важность сотрудничества с гражданскими органами правосудия и заверили в полной прозрачности дальнейших подобных расследований. В настоящее время епархия Реджо-Эмилия готовит программу поддержки для тех, кто пострадал от действий Силингарди.

