Папа Лев XIV позбавив сану італійського священника через сексуальне насильство

Ватикан офіційно оголосив про виключення з духовного стану Лео Сілінгарді, колишнього священника італійської єпархії Реджо-Емілія, якого визнали винним у сексуальному насильстві над неповнолітніми. Рішення, затверджене Папою Левом XIV, є остаточним і не підлягає оскарженню. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Лео Сілінгарді був засуджений цивільним судом Італії ще у 2022 році за насильницькі дії щодо кількох підлітків, проте церковне розслідування тривало значно довше. Лише зараз Конгрегація доктрини віри завершила канонічний процес, результатом якого стало найсуворіше для священнослужителя покарання – позбавлення всіх прав і обов'язків, пов'язаних із саном.

Це рішення є чітким сигналом того, що жоден злочин проти вразливих осіб не залишиться безкарним, незалежно від статусу винного – йдеться в офіційному коментарі єпархії.

Папа Лев XIV, який обійняв престол наприкінці 2025 року, продовжує курс на відкритість та оперативне вирішення справ про зловживання, які роками залишалися без розгляду.

Організації, що захищають права жертв сексуального насильства в церкві, привітали цей крок, хоча й зазначили, що процес тривав занадто довго. У Ватикані наголосили на важливості співпраці з цивільними органами правосуддя та запевнили у повній прозорості подальших подібних розслідувань. Наразі єпархія Реджо-Емілія готує програму підтримки для тих, хто постраждав від дій Сілінгарді.

