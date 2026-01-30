$42.770.19
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Папа Лев XIV позбавив сану італійського священника через сексуальне насильство

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Ватикан виключив з духовного стану Лео Сілінгарді, визнаного винним у сексуальному насильстві над неповнолітніми. Рішення Папи Лева XIV є остаточним і не підлягає оскарженню.

Папа Лев XIV позбавив сану італійського священника через сексуальне насильство

Ватикан офіційно оголосив про виключення з духовного стану Лео Сілінгарді, колишнього священника італійської єпархії Реджо-Емілія, якого визнали винним у сексуальному насильстві над неповнолітніми. Рішення, затверджене Папою Левом XIV, є остаточним і не підлягає оскарженню. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Лео Сілінгарді був засуджений цивільним судом Італії ще у 2022 році за насильницькі дії щодо кількох підлітків, проте церковне розслідування тривало значно довше. Лише зараз Конгрегація доктрини віри завершила канонічний процес, результатом якого стало найсуворіше для священнослужителя покарання – позбавлення всіх прав і обов'язків, пов'язаних із саном.

Це рішення є чітким сигналом того, що жоден злочин проти вразливих осіб не залишиться безкарним, незалежно від статусу винного

– йдеться в офіційному коментарі єпархії.

Папа Лев XIV, який обійняв престол наприкінці 2025 року, продовжує курс на відкритість та оперативне вирішення справ про зловживання, які роками залишалися без розгляду.

Родичі аргентинських в’язнів просять Папу Римського втрутитися в ситуацію у Венесуелі24.01.26, 06:29 • 6269 переглядiв

Організації, що захищають права жертв сексуального насильства в церкві, привітали цей крок, хоча й зазначили, що процес тривав занадто довго. У Ватикані наголосили на важливості співпраці з цивільними органами правосуддя та запевнили у повній прозорості подальших подібних розслідувань. Наразі єпархія Реджо-Емілія готує програму підтримки для тих, хто постраждав від дій Сілінгарді.

"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики26.01.26, 02:16 • 18740 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Лев XIV
Італія
Ватикан